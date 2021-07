Conor McGregor se casse la jambe contre Dustin Poirier alors qu’un Irlandais est battu lors d’un combat de trilogie à l’UFC 264

Conor McGregor a perdu son combat de trilogie UFC 264 contre Dustin Poirier alors qu’il s’était cassé la jambe au premier tour.

Après sept ans de bavardages, deux combats précédents et la plus grande accumulation de ces dernières années, la troisième rencontre entre deux des plus grands poids légers de l’histoire de l’UFC s’est terminée brusquement et de façon spectaculaire.

La douleur était gravée sur le visage de McGregor alors qu’il était forcé de mettre fin au combat plus tôt

McGregor avait commencé de manière agressive devant une foule de 20 000 personnes à la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Mais alors qu’il tentait de sauter dans une guillotine sur Poirier, “The Diamond” a exercé une pression sur le sol et a laissé McGregor saigner de l’oreille et de la bouche.

Alors que les deux hommes se remettaient sur pied, McGregor a raté une grosse main gauche et sa jambe gauche s’est ensuite effondrée sous lui.

McGregor a en quelque sorte survécu jusqu’à la fin du tour lorsque le combat a été arrêté par l’arbitre Herb Dean, Poirier étant déclaré vainqueur.

The Notorious s’est effondré sur le sol de l’Octogone à la fin du premier tour

Au moment où sa jambe s’est déformée juste avant la fin du premier tour

La cheville de McGregor a été laissée en désordre et il va maintenant subir une intervention chirurgicale

Ce fut une fin dévastatrice pour McGregor, qui avait été optimiste avant le combat qu’il vengerait sa défaite contre Poirier plus tôt cette année.

Malgré la défaite, il a continué à attaquer verbalement Dustin et Jolie Poirier dans l’octogone alors qu’il gisait sur le sol.

Lors d’une interview avec Joe Rogan, McGregor a déclaré qu’il continuerait le combat à l’extérieur et s’est moqué de la femme de son adversaire, Jolie.

« Je lui envoyais la tête qui saignait. Plongée habituelle pour réduire la distance. Ce n’est pas fini », a-t-il déclaré à Poirier.

« Votre femme est dans mes DM. J’ai atterri sur ma jambe bancale comme Anderson Silva cette fois-là.

McGregor a continué à se moquer de son rival dans la défaite

Il fut ensuite emporté de l’octogone

McGregor, 32 ans, a été étiré hors du site et subira une intervention chirurgicale.

Le président de l’UFC, Dana White, a révélé plus tard que McGregor avait cassé “le tibia inférieur de son tibia gauche”.

White a également déclaré qu’il serait prêt à faire un quatrième combat entre les deux.

“Vous ne pouvez pas terminer un combat de cette façon, nous verrons donc comment cette chose se déroulera”, a-t-il déclaré.

« Qui sait combien de temps Conor sera absent. Poirier fera son travail jusqu’à ce que Conor soit prêt.

Poirier est couronné vainqueur pour la deuxième fois en trois combats avec McGregor – mais la rivalité n’est pas terminée

Le vainqueur Poirier a critiqué les bouffonneries et les discours trash de McGregor, mais n’a pas exclu un quatrième combat.

«Je peux prendre le discours poubelle, mais le meurtre ne peut pas revenir, il n’y a pas besoin de cela. Je veux qu’il rentre chez lui dans sa belle famille”, a-t-il déclaré à Joe Rogan.

«Il m’a frappé avec un bon centre comme le dernier combat. Le démontage était facile. Il a mis ses doigts dans mes gants pour décrocher les upkicks. Ce gars est un sac à poussière, mec.