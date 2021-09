Conor McGregor se dispute avec Machine Gun Kelly aux VMA

in

– Des sources liées à la situation nous disent que Conor a demandé une photo à MGK, ce que Kelly a nié …

Quand il s’est rassemblé et tout ce qui restait de sa boisson, nos sources disent que Conor aurait jeté la boisson à Kelly … ainsi qu’à Megan, dont on nous a dit qu’elle était à proximité.

Leurs équipes respectives ont rompu avant que les choses ne deviennent vraiment moche – et Conor a reçu sa canne de marche – quelque chose qui était tombé au sol pendant la bagarre. Pour info… Conor est rentré à l’intérieur après cela – la caméra vient de le tourner pendant la diffusion.

Conor McGregor à peine retrouvé sa pleine santé, et le mec est déjà de retour au carré – seulement cette fois … il le fait bien en dehors de l’Octogone, et contre Mitrailleuse Kelly.

La star de l’UFC semble avoir eu une confrontation physique dimanche sur le tapis rouge des MTV Video Music Awards menant au Barclays Center – juste avant l’heure du spectacle, rien de moins – dans un affrontement potentiel qui a été capturé par plusieurs photographes sur la scène.

Comme vous pouvez le voir, il y a Conor dans le costume rose qui s’adresse à MGK qui n’est pas très loin … et avant que vous ne le sachiez – le plan suivant montre que Conor semble se jeter sur le rocker alors que les gens interviennent pour les séparer. Aucun signe de Megan Fox ici, BTW.

On peut voir CMG tendre la main vers Kelly – mais il ne semble pas qu’il l’ait jamais attrapé ou même qu’il ait mis le doigt sur lui d’ailleurs. Conor a été retiré par la sécurité sur place … avec le Notorious semblant furieux et animé au milieu de la mêlée.

On ne sait pas ce qui a pu déclencher tout cela en premier lieu – mais il ne semble pas que cela ait dégénéré au-delà d’une brève confrontation … parce que nous avons contacté les flics dans la région, et personne n’a signalé cela (pour l’instant ). C’est bizarre… MGK et Conor n’ont pas vraiment d’histoire hostile.

Nous avons été appelés dans les camps des deux gars pour voir de quoi il s’agissait … jusqu’à présent, aucun mot en retour.

Publié à l’origine – 17:07 PT