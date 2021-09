Conor McGregor s’est moqué de son terrible premier lancer au match des Cubs

in

Conor McGregor, Mécanique. pic.twitter.com/j1brsqFFXx – Rob Friedman (@PitchingNinja) 21 septembre 2021

Était-ce 50 Cent mauvais ? Probablement pas – bien que certains fans aient pensé que c’était pire. McGregor avait au moins une certaine distance sur le lancer.

Mais il ne semblait pas non plus que McGregor avait l’intention de lancer vers le marbre. Il semblait que son plan de match consistait simplement à prendre cette balle de baseball et à la lancer aussi loin qu’il le pouvait sans se soucier de la précision.

Comme on pouvait s’y attendre, les fans ont grillé le terrible premier pitch.