Conor McGregor subit une incroyable transformation corporelle (photos)

Conor McGregor s’est cassé le tibia lors de son match de juillet 2021 contre Dustin Poirier.

Le manque de mobilité a amené McGregor à modifier profondément son régime d’entraînement pour minimiser les effets indésirables liés à l’incapacité d’utiliser correctement sa jambe.

Bien que la blessure ait profondément entravé sa capacité à travailler comme il le faisait autrefois à certains égards, elle l’a également libéré d’autres manières.

À savoir – lui donner l’opportunité d’ajouter beaucoup de force et de muscle.

Cette semaine, l’entraîneur de McGregor, John Kavanagh, a révélé que celui de McGregor s’était incroyablement « mis à l’écart » au cours des derniers mois.

« Il va être de retour dans le gymnase, il va être de retour sur les tapis maintenant dans les prochaines semaines avec moi », a-t-il déclaré, selon Alex Pattle de l’Independent. « Il fait beaucoup de musculation en ce moment. Le gars est branlé. Je pense qu’il revient à l’UFC en tant que poids moyen ! Mais il sera bientôt de retour sur les tapis avec moi et nous recommencerons avec l’entraînement aux sports de combat.

Les photos récemment publiées par McGregor semblent le confirmer :

Un entraînement de base incroyable réalisé dans le cadre du programme @McGregorFast « Ground Zero » !

Joyeux Thanksgiving à tous !

Je suis reconnaissant d’avoir ma femme et ma famille à mes côtés tous les jours 🙏❤️ pic.twitter.com/n6FdWH2woG – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 25 novembre 2021

Apportez tout ce qui s’en vient, en avant !

Apporter. Ce. Au. pic.twitter.com/IR54KFqSQv – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 17 novembre 2021

Ils disent maintes et maintes fois que ma richesse accumulée a étouffé mon feu.

Ils ont tort. @McGregorFast pic.twitter.com/MXUH93dUG2 – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 22 novembre 2021

Des trucs impressionnants.

Entre sauver les entreprises des gens et acheter de petits jouets sexy pour lui-même, McGregor a eu une année bien remplie. Et c’est sans parler des combats qu’il a eus à l’intérieur et à l’extérieur de l’octogone.

Malgré tout, McGregor a définitivement donné la priorité à son corps en pleine forme. Et les résultats portent très clairement leurs fruits.

