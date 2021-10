Conor McGregor a une fois de plus exprimé sa colère et sa frustration envers Khabib Nurmagomedov et le manager Ali Abdelaziz.

L’Irlandais, qui soigne actuellement une jambe fracturée, méprise l’ancien champion des poids légers depuis des années.

Conor McGregor a été battu de manière convaincante par Khabib Nurmagomedov à l’UFC 229

Leur rivalité a atteint son paroxysme en octobre 2018 à l’UFC 229, lorsque Khabib a soumis le « Notorious » et a attaqué ses coéquipiers à l’extérieur de l’Octogone après le combat.

Au lieu de trouver une solution positive, le couple semble être plus impliqué que jamais dans un conflit et McGregor a de nouveau attaqué le Russe sur les réseaux sociaux.

McGregor a commencé son déchaînement sur Twitter contre son rival amer Khabib

Les remarques inutilement laides faisaient référence à la femme et au manager de Khabib

Dans le passé, McGregor a également fait des remarques sans classe sur la femme de Khabib et son père décédé, Abdulmanap, avant de les supprimer.

Ali Abdelaziz, qui représentait Khabib avant de raccrocher ses gants en 2020, a décidé de réagir et a également attiré une mauvaise réponse de l’Irlandais.

McGregor a déclaré qu’il « célébrerait » la mort d’Abdelaziz

Au lieu de s’arrêter là, McGregor a également décidé d’attaquer une fan au hasard après avoir fait référence aux allégations et enquêtes précédentes de l’ancien champion du monde des deux poids sur le viol et les agressions sexuelles.

La police et les procureurs irlandais ont refusé d’engager des poursuites pénales contre McGregor, bien qu’une femme qui l’ait accusé ait depuis lancé une procédure civile pour le poursuivre.

L’homme de 33 ans a alors décidé d’attaquer une fan au hasard

Le joueur de 33 ans a perdu trois de ses quatre derniers combats et n’a remporté qu’une seule fois depuis 2016, un KO en un round de Donald ‘Cowboy’ Cerrone à l’UFC 246.