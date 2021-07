Conor McGregor surmonte la perte de Dustin Poirier en récupérant un yacht Lamborghini «superboat» entièrement personnalisé d’une valeur de 2,5 millions de livres sterling

in

Conor McGregor a trouvé un peu de réconfort lors de sa deuxième défaite contre Dustin Poirier à l’UFC 264 sous la forme d’un nouveau yacht de 2,5 millions de livres sterling.

C’est une façon d’atténuer le choc d’une défaite qui, selon beaucoup, pourrait mettre fin à sa carrière de combattant.

McGregor a posté une photo de son nouveau yacht sur Instagram

Le Notorious a subi une fracture à la jambe lors de sa troisième rencontre avec Poirier à Las Vegas et le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que le combattant souffrait d’une «arthrite chronique» aux chevilles.

Mais maintenant, il a acheté un yacht Lamborghini à sept chiffres qui ne manquera pas de dissiper une partie de son blues.

Le ‘superboat’ Technomar est une création en édition limitée. Il est doté d’un moteur de 4 000 chevaux et peut atteindre sans effort 69 mph sur l’eau.

Il est équipé sur mesure d’appareils de cuisine, d’un coin repas, d’une chambre et d’une salle de bain en dessous, et bien plus encore… comme vous vous en doutez, pour le prix.

McGregor obtient de la classe pour son argent

Voici à quoi ressemblera l’intérieur du bateau de McGregor, mais avec ses propres personnalisations

McGregor aurait rapporté 3,61 millions de livres sterling de sa défaite contre Poirier, plus de cinq fois ce que le vainqueur a obtenu.

Il lui reste encore une bonne partie de la monnaie après avoir acheté son nouveau jouet.

L’Irlandais a remporté 80 millions de livres sterling pour 40 secondes de travail contre Donald Cerrone en janvier 2020.

L’ÉQUIPE DE RÊVE EST DE RETOUR ! INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT POUR LA SAISON 21/22 POUR VOS CHANCES DE GAGNER 100 000 £

Incroyablement, un yacht de 2,5 millions de livres sterling est une goutte dans l’océan pour McGregor. Le joueur de 33 ans était en tête de la liste des sportifs les mieux payés de Forbes en mai avec un gain de 180 millions de dollars.

On pense que le tout premier double champion de l’UFC a gagné 158 millions de dollars en dehors de sa carrière de combattant au cours des 12 mois considérés par Forbes, devenant seulement le troisième athlète, après Roger Federer et Tiger Woods, à gagner plus de 70 millions de dollars hors du terrain en une seule année tout en toujours activement en compétition.

McGregor a personnalisé son yacht et essaiera d’oublier sa récente perte de luxe

On pense également qu’il a vendu sa participation dans Proper 12 Irish Whiskey à Proximo Spirits pour 600 millions de dollars.

L’argent n’est pas un problème pour McGregor, mais il en a eu beaucoup à l’intérieur de l’octogone au cours des dernières années.

Il n’a remporté qu’une seule victoire à l’UFC depuis qu’il est devenu double champion en 2016.

Depuis lors, la star née à Dublin a perdu deux fois contre Khabib Nurmagomedov et Poirier, avec la victoire rapide sur Cerrone entre les deux.

McGregor reste confiant qu’il reviendra de la jambe cassée et il veut affronter Poirier dans un quatrième combat qui rapporte de l’argent.

Leurs deux dernières rencontres font partie des trois pay-per-views UFC les plus achetés de tous les temps.