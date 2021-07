Conor McGregor tente de donner un coup de pied à Dustin Poirier lors de la conférence de presse de l’UFC 264

in

Conor McGregor et Dustin Poirier se sont retrouvés face à face jeudi et il semble que Notorious soit revenu à son ancien moi.

Tout le respect que McGregor avait manifesté pour Poirier à l’UFC 257 en janvier semble s’être dissipé avec cette défaite.

McGregor était un animal différent de l’UFC 257

Il y a six mois, McGregor faisait la promotion de la sauce piquante de Poirier pour lui. Cette fois-ci, il le déversait sur scène lors de la conférence de presse de l’UFC 264.

“Vous êtes promené comme un chien dans cet octogone samedi soir”, a crié McGregor.

« Tu n’es qu’une petite salope. Votre femme est votre mari. Tu n’es qu’un petit salopard, un idiot de petit montagnard. La femme de Jolie ! Espèce de petite salope », a-t-il poursuivi.

McGregor tentait de secouer Poirier lorsqu’ils se sont rencontrés

Poirier, comme il le restera pendant tout l’événement, était composé et tranchant avec ses répliques.

« Avant, tu étais bien meilleur que ça, a dit Poirier. « Le discours poubelle était bien meilleur que ça. Putain de faible.

Lorsque la paire s’est retrouvée face à face, le président de l’UFC Dana White a fait de son mieux pour garder la distance entre les deux, mais McGregor a pu bondir en avant et donner un coup de pied à Poirier, une référence à la façon dont Poirier a brisé McGregor à UFC 257.

De nombreux journalistes présents à la conférence de presse se sont intéressés à l’état mental de McGregor et à son changement d’attitude. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il l’avait appelé, Poirier a répondu.

“Parce qu’il a été assommé”, a déclaré Poirier. “Pas McGregor Fast… McGregor dort.”

McGregor, bien que momentanément, n’avait rien à dire.

“Je vais lui passer par la tête”, a crié McGregor. “Mettez-lui des trous et enlevez-le de ses épaules. C’est le but ici. Il a fini. C’est tout pour lui. C’est la fin de la route.

“Même après ce dernier combat, ‘Oh, je n’aime plus ça, je n’aime pas faire ça.’ Il savait ce qui allait arriver. Il connaissait les gifles qu’il prenait.

McGregor tentait d’envoyer un message à Poirier, qui restait calme

« Alors c’est parti maintenant. Samedi soir, on le promène dans cet octogone comme un chien et on l’endort.

“Je m’en fous de lui pour être honnête”, a-t-il déclaré. « Je m’en fous de lui.

“C’est Buster Douglas”, a-t-il déclaré en référence à l’homme qui a choqué le monde en battant Mike Tyson en 1990.

« C’est Buster Douglas et c’est comme ça qu’il va tomber.

Conor McGregor a besoin d’une grosse victoire samedi

« Il va être connu pour ça. C’était une victoire par hasard, et je vais la corriger samedi soir.

Poirier, que ce soit pour le spectacle ou non, est vraiment resté calme tout au long – même après le coup de pied.

« Je l’ai battu, a dit Poirier. « C’est un combat. A vous de vous préparer. Je l’ai battu. Quelle sera son excuse samedi, c’est ce que je veux savoir.

« Je ne déteste personne, a dit Poirier. « Je suis dans un endroit différent mentalement. Respect à lui et à tout ce qu’il a fait. Je ne me soucie plus de ce genre de choses. Je m’en fiche de ça.

Préparez-vous pour les feux d’artifice.