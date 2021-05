Conor McGregor trolls Dustin Poirier avant l’UFC 264 sur une nouvelle photo – mais vous l’avez probablement manquée

Conor McGregor est de retour à ses vieux trucs, semble-t-il, en se moquant de Dustin Poirier sur les réseaux sociaux avant leur rencontre le 10 juillet.

Poirier et McGregor le rejoindront pour la troisième fois à la T-Mobile Arena de Las Vegas à l’UFC 264, avec des rêves de fierté, d’héritage et de championnat en jeu.

Le premier combat à l’UFC 178 n’a pas réussi à sortir du premier tour, McGregor souhaitant le rappeler à Poirier sur les réseaux sociaux

McGregor a été éliminé pour la première fois de sa carrière professionnelle à Fight Island à l’UFC 257 pour égaliser les scores entre les deux hommes à un chacun.

Quand ils se sont rencontrés en 2014 en tant que prétendants aux poids plume, c’est Poirier qui a été laissé somnoler sur la toile à l’intérieur juste un tour après avoir mangé un crochet gauche à la tempe.

Et McGregor a tenu à rappeler à “ The Diamond ” l’UFC 178 en publiant une photo du KO dans le reflet de ses lunettes de soleil du selfie qu’il a publié en ligne.

McGregor a posté un message effronté à Poirier sur le reflet sur ses lunettes de soleil …

La guerre mentale a joué un rôle énorme dans le premier combat, mais McGregor était plus visiblement maîtrisé pour le deuxième combat à Abu Dhabi lorsqu’il était entouré de sa jeune famille en plein essor.

Et l’ancien champion des poids moyens de l’UFC Michael Bisping pense que le «vieux Conor McGregor» n’existe plus.

«Le Conor McGregor d’autrefois est comme le moi d’autrefois. Cela n’existe plus », a-t-il déclaré à talkSPORT.com. «Je suis un gars sympa, je suis un chat de chatte, mais j’étais un peu un cauchemar.

«Avec Conor McGregor, c’est la même chose. L’homme est chargé. Il tire sur des yachts de 100 millions de dollars et des montres d’un million de dollars. Il obtient un chauffeur chez Rolls Royce.

Poirier a stupéfié McGregor à l’UFC 257 en janvier, espérant pouvoir répéter l’exploit à l’UFC 264

“[Former boxing champion] Evander Holyfield a déclaré: “ Il est difficile de sortir et de courir à 6 heures du matin quand on dort dans des draps en soie ”.

«Combattants, nous avons faim et nous voulons renverser la vapeur. Peut-être que nous sommes coupés du même type de tissu ou du mauvais côté de la ville.

«Nous aimons nous battre et c’est notre seul espoir. Le rêve est de gagner de l’argent et de changer votre vie, il l’a fait de manière considérable et il ne va jamais se défaire.

«Ce n’est pas une insulte, c’est juste la réalité de la situation. Cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas sortir et avoir une belle performance et gagner, parce qu’il le peut. Mais ça va être un combat difficile.