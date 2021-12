Conor McGregor, Tyson et Tommy Fury, Floyd Mayweather et tous les athlètes que l’enfant à problèmes a insultés en 2021

Jake Paul est passé maître dans l’art de faire la une des journaux et de faire mordre les gens dans les sports de combat à ses bouffonneries.

Le marketing que Paul a réussi à réaliser pour lui-même est devenu une sorte de science. L’enfant à problèmes a des boxeurs et des combattants de l’UFC faisant la queue pour avoir la chance d’être les premiers à l’assommer et le salaire qui va avec.

Jake Paul sait comment gagner de l’argent

Plus important encore, Paul a convaincu les fans de payer pour le regarder se battre et il est heureux d’être l’antagoniste qu’ils veulent voir collé à la toile.

Il n’a que 4-0, mais Paul a réussi à ébouriffer des plumes célèbres en 2021. Jetons un coup d’œil à certaines des guerres verbales dans lesquelles il s’est engagé.

Conor McGregor

C’est facilement la plus longue querelle de Jake Paul. C’est clairement le combat qu’il veut le plus et avec l’argent en jeu, c’est facile à comprendre.

Paul a commencé par appeler McGregor avec désinvolture, puis à la fin de 2020, il est passé à l’offensive en insultant le fiancé de McGregor, en l’appelant un » c *** irlandais » et en faisant une offre de 50 millions de dollars.

Instagram @jakepaul

Paul a posté une vidéo Instagram chargée de jurons où il a de nouveau appelé McGregor mais lui a cette fois montré un contrat qui, selon lui, vaut 50 millions de dollars.

Avant le combat de McGregor contre Dustin Poirier en janvier de cette année, Paul a intensifié les insultes.

« Mon équipe vous a envoyé une offre de 50 millions de dollars ce matin – un contrat de 50 millions de dollars (avec) une preuve de fonds – la plus grosse offre qui vous ait jamais été proposée, mais vous avez toujours peur de me combattre, Conor », a déclaré Paul, tandis que drapé dans un drapeau irlandais.

« Mais tu as toujours peur de me battre, Conor. Tu m’esquive parce que tu ne veux pas perdre contre un YouTuber.

Jake a fait fabriquer une chaîne pour troller McGregor après sa première défaite contre Dustin Poirier

« Vous êtes 0-1 en tant que boxeur. Je suis 2-0 en boxeur. Je viens de terminer le huitième plus grand événement à la carte de l’histoire, mais vous voulez combattre Dustin ‘Prober’ qui a moins d’abonnés sur Instagram que mon chien – c’est un fait.

En avril, McGregor a simplement répondu : « Combats de haut niveau de l’UFC > [greater than] Blogger jackass boxe.

Paul a profité de chaque occasion pour insulter McGregor en 2021. Il a fait une chaîne pour célébrer Dustin Poirier assommant l’Irlandais et il a dit à plusieurs reprises à McGregor de « poser la bouteille » s’il voulait sauver sa carrière. Cette querelle ne prendra pas fin de si tôt.

Daniel Cormier

Jake Paul est arrivé à l’UFC 261, où Daniel Cormier commentait, et toute l’arène a scandé « f *** Jake Paul ».

Paul avait déjà défié Cormier sur les réseaux sociaux et l’avait appelé « gros garçon » après avoir vaincu Ben Askren, et l’ancien double champion de l’UFC ne l’avait pas.

Cormier s’est précipité vers Paul et a confronté un YouTuber à l’air initialement inquiet.

Paul a essayé d’affronter l’ancien champion du monde des deux poids Daniel Cormier, mais a rapidement reculé

« Je jure devant Dieu que je viens de voir Jake Paul, je l’ai pointé du doigt et j’ai dit » ne joue pas avec moi « , parce que je vais le gifler au visage. Il est juste là. Je ne joue pas à ces jeux, Joe.

Paul a tweeté par la suite: « Daniel Cormier en ligne » Imma Smack Jake Paul quand je le vois «

« Daniel Cormier en personne… », avec une vidéo de leur confrontation, mais pas de physicalité.

Nate Diaz

Lorsque Paul a appelé McGregor, étonnamment, l’un des plus grands ennemis de l’Irlandais est intervenu.

« Jake Paul, tu as besoin de te battre le cul gratuitement, tu es gâté, tu ne peux pas vraiment te battre, tu vas finir avec ton cul crié pour de vrai quelque part en parlant comme ça », a déclaré Diaz.

Jake Paul a régulièrement ciblé Nate Diaz

Paul a répété à plusieurs reprises qu’il aimerait combattre Diaz et a même proclamé qu’il assommerait Diaz après avoir battu Tyron Woodley pour la première fois.

Au moment d’écrire ces lignes, Diaz a encore un combat sur son contrat UFC et ne peut pas poursuivre un combat avec Paul jusqu’à ce qu’il l’ait terminé.

Ben Askren

Le premier combat de Paul en 2021 a eu lieu contre l’ancien combattant de l’UFC Ben Askren et il a remporté une victoire par élimination directe au premier tour.

Avant le combat, de nombreux fans étaient curieux de savoir comment Paul se débrouillerait contre un véritable athlète de combat, même celui qui n’était pas célèbre pour ses mains et qui n’avait jamais boxé.

Paul est allé à droite pour Askren dans la construction: « Alors, les enfants de Ben Askren, femme, s’il vous plaît ne regardez pas ça parce que votre père sera ensanglanté, inconscient sur la toile f ** king (le) 17 avril. Je ne veux que tu voies ça.

Triller Fight Club

Ben Askren n’a pas pu passer un tour avec Jake Paul

« Je veux dire, vous l’avez déjà vu se faire éliminer en cinq secondes par Masvidal.

« Vos enfants vont probablement à l’école en se moquant parce que leur père a été assommé en cinq secondes.

« Ensuite, il va se faire éliminer par Jake Paul. Alors, s’il vous plaît, laissez-les en dehors de cela.

Il s’avère qu’il avait un peu raison !

Tyron Woodley

Le prochain combat que Paul a accepté était d’affronter le quintuple champion de l’UFC Tyron Woodley.

C’était une avancée pour le joueur de 24 ans et bien qu’il n’ait pas obtenu le KO, il a remporté une autre victoire par décision partagée.

Le plus gros sujet de discussion avant le premier combat était une bagarre lors d’une conférence de presse à la suite de propos désobligeants de l’équipe de Paul à la mère de Woodley.

Amanda Westcott/Showtime

Jake devrait affronter Tyron Woodley lors d’un match revanche samedi soir

Cela a commencé avec Paul en disant « La mère de Tyron s’est même endormie pendant qu’il faisait de la musique. »

La mère de Woodley est notoirement amicale avec les adversaires de Woodley et leurs familles, donc quelle que soit l’insulte lors de la conférence de presse, elle n’allait pas être tolérée.

Le couple se retrouvera ce samedi 18 décembre.

Famille Furie

À l’origine, ce devait être Tommy Fury qui a rencontré Paul le 18 décembre, mais une infection pulmonaire et une côte cassée ont empêché que cela se produise seulement deux semaines avant le combat.

Le bœuf ici remonte à Tommy Fury disant qu’il pouvait et allait battre la star de YouTube. À partir de là, Paul a apparemment révélé un DM envoyé par la petite amie de Fury, Molly-Mae Hague, il y a quelques années.

Il n’y a pas d’amour perdu entre Paul et Fury

Hague a depuis affirmé que le message était faux en raison d’un emoji dans le message qui n’existait pas au moment où le message aurait été envoyé.

Tommy, avec son frère Tyson Fury, est allé chercher Paul à Miami et a appelé l’ancien acteur de Disney pendant que Paul se délectait d’une vidéo de Fury en train de faire la fête dans une boîte de nuit.

Les choses sont encore allées à un autre niveau lorsque le père de Tommy, John, s’est échauffé avec Paul sur un écran de télévision et a dit qu’il voulait frapper l’ennemi de son fils. Il y a de fortes chances que ce combat se produise un jour.

Promotions Stephen Dunkley/Queensberry

À un moment donné dans le presseur, Fury Sr s’est placé devant l’écran de télévision avec le visage de Paul dessus

Floyd Mayweather

Chapeau de M. Gotcha ! Jake Paul a fait les gros titres partout lorsqu’il a éliminé le boxeur 50-0 avant son affrontement avec le frère de Jake, Logan Paul.

Lorsque le couple s’est retrouvé face à face à Miami avec des médias qui les entouraient, Paul a volé le chapeau de Mayweather et a été rapidement attrapé et battu par Mayweather et son entourage.

Pourtant, la presse mondiale a mangé le coup et le nom de Paul n’avait jamais été aussi important. Depuis lors, les discussions sur les combats du couple se sont poursuivies, mais Paul dit qu’il ne veut se battre que professionnellement et Mayweather ne veut faire que des expositions, il y a donc un carrefour.

Après l’incident, Paul est allé jusqu’à dire que Mayweather avait parlé à des gangsters qui l’auraient tué pour la farce et a demandé au DM Mayweather de se battre potentiellement.

Showtime Boxe – Twitter

Paul est passé maître dans l’art d’attirer l’attention

Paul s’est bagarré avec Mayweather lors de la conférence de presse pour manque de respect apparent

Saul ‘Canelo’ Allvarez

Aussi fou que cela puisse paraître, un homme que Paul cherche désespérément à combattre est le meilleur combattant livre pour livre au monde aujourd’hui, le champion incontesté des super-moyens, Saul ‘Canelo’ Alvarez.

Lorsque Canelo a été interrogé sur le fait d’affronter Paul, il a répondu : « Pas pour le moment », a déclaré Canelo aux paparazzis après qu’on lui ait demandé si Jake avait une chance contre lui selon les traductions de TMZ. « Il n’est pas prêt. Il doit continuer à s’améliorer.

Paul dit qu’il veut s’attaquer à Canelo dans les trois ans suivant sa carrière professionnelle et nous approchons de la mi-parcours maintenant. Il dit qu’il veut être champion du monde et apparemment contre Canelo, c’est la façon dont il veut le faire.

Après que Canelo soit devenu le champion incontesté, Paul a trollé le Mexicain en tweetant : « Je pense signer Canelo à Most Valuable Promotions. Qu’en pensez-vous tous ? Il n’a qu’une défaite.

Saul ‘Canelo’ Alvarez semble plusieurs pas trop loin pour Jake Paul, mais le combattant 4-0 a la foi

Dana Blanc

Paul a un problème permanent avec Dana White. Le patron de l’UFC en a marre d’entendre parler des frères Paul et le problème réside principalement dans Jake et sa campagne pour que les combattants du MMA soient payés plus.

Les combats croisés ont contrarié White et il est intervenu plusieurs fois cette année pour dire à Jake Paul qu’il n’avait aucun espoir de combattre Conor McGregor ou qu’il pourrait laisser Amanda Nunes assommer Paul elle-même.

Mais Paul reste obstiné dans sa poursuite de White.

«Il y a un mouvement qui va de l’avant qui va montrer que les combattants devraient être mieux payés. C’est injuste. Les combattants de l’UFC n’ont pas un salaire équitable. De tous les sports, le pourcentage que les propriétaires obtiennent par rapport à l’athlète, ils sont les plus bas.

Jake Paul a également critiqué Dana White sur le salaire des combattants

«Francis Ngannou contre Jon Jones, ce combat devrait avoir lieu. Dana White, paie-leur les 10 millions de dollars. Il prend leur argent. Ce sont eux qui font le contenu. Ce sont eux qui montent sur le ring au péril de leur vie.

« Chris Weidman entre, brise sa jambe en deux, à quoi ça ressemble ? Il ne pourra peut-être plus jamais se battre et subvenir aux besoins de sa famille. Ces combattants risquent leur vie.

White a répondu : « Soyons honnêtes. Jake Paul n’est pas un boxeur ******. Ce gars est un gamin de YouTube.

Il a parlé de parier 1 million de dollars qu’Askren battrait Paul sur un podcast avec Mike Tyson, mais a déclaré plus tard qu’il n’avait jamais fait un tel pari et n’avait pas payé, au grand dam de Paul.