Conor McGregor vise une fouille subtile contre Dustin Poirier alors que «Notorious» félicite Tyson Fury et Deontay Wilder après un combat épique à Las Vegas

Conor McGregor visait une fouille subtile contre son rival de l’UFC, Dustin Poirier, alors que le « Notorious » félicitait Tyson Fury et Deontay Wilder après leur combat épique samedi soir.

Le Gypsy King a défendu son titre WBC pour la première fois dans un combat qui a vu les deux hommes envoyés sur la toile à plusieurs reprises dans ce qui était un classique de tous les temps à la T-Mobile Arena.

McGregor a félicité Fury et Wilder pour leur combat épique, mais n’a pas pu résister à viser Poirier

Frank Micelotta/FOX

Fury et Wilder ont servi un classique de tous les temps

Le battage médiatique pour la pièce maîtresse à Las Vegas a été justifié par les deux grands de la boxe et McGregor a tweeté la paire dimanche après-midi pour saluer les deux combattants.

« Félicitations Tyson et Paris », a tweeté l’Irlandais, faisant référence à la femme de Fury.

« Moi et [wife] Dee est si heureux pour vous et les enfants. Félicitations Deontay et [fiance] Tell aussi. C’était super de vous rencontrer récemment. Une vraie fierté qui était, et aurait pu aller dans les deux sens. Incroyable!

« Bon dimanche maintenant aujourd’hui avec le cheddar et le souvenir que Dieu vous bénisse.

McGregor n’a jamais été du genre à garder ses pensées pour lui

.

McGregor n’a pas été dans l’Octogan depuis sa défaite contre Poirier plus tôt cette année

Il a ajouté: « Super combat ça. Les deux guerriers, les deux vainqueurs. Difficile de ne pas être impressionné par Deontay là-bas. Contre l’homme beaucoup plus grand et j’ai presque réussi. Grand combat. 40 livres de différence de poids, c’est BEAUCOUP.

« Fair play les deux hommes là-bas, des combats très agréables qu’ils ont eus ensemble. Le respect. »

McGregor a ensuite porté un coup à peine voilé à Poirier, qui a lui-même eu une trilogie avec l’Américain dans l’Octogone, la dernière en juillet où une horrible blessure à la jambe a forcé l’Irlandais à se retirer.

« Leurs niveaux de compétence sont uniques mais très proches », a ajouté McGregor dans un troisième tweet. «Une grande trilogie des poids lourds qui était. J’aime quand c’est sûr et que les deux ont un [sic] montrant. Ce n’est pas la famille sur le ring qui fait semblant de célébrer après une blessure anormale, etc., vous connaissez le concert, que Dieu bénisse le vrai dans ce monde.

