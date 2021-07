Conor McGregor vs Dustin Poirier en direct: comment regarder le choc de l’UFC 264 ce week-end

Conor McGregor et Dustin Poirier devraient renouveler leur rivalité ce week-end dans un énorme événement UFC à la carte.

McGregor a battu Poirier en septembre 2014 avant que le «diamant» ne prenne sa revanche de manière dévastatrice plus tôt cette année.

Esther Lin/Showtime

Conor McGregor affronte Dustin Poirier ce week-end dans un énorme événement UFC à la carte

Les deux se sont affrontés à l’UFC 257 avec Poirier offrant une démonstration magistrale de frappes de jambes et de coups de poing pour assommer McGregor.

Ils sont maintenant prêts à terminer leur trilogie et seront en tête d’affiche d’une énorme soirée à l’UFC 264 ce week-end.

McGregor voudra remettre sa carrière sur les rails après quelques années difficiles tandis que Poirier cherchera à consolider sa place parmi l’élite.

McGregor v Poirier: Comment regarder Fight sera en tête d’affiche de l’UFC 264 le samedi 10 juillet et aura lieu à la T-Mobile Arena de Las Vegas, NevadaPour les fans de combat britanniques, l’événement principal est prévu pour départ vers 5h du matinIl sera diffusé à la télévision à la carte au Royaume-Uni et sur BT Sport Box Office – la couverture commencera à 1h le dimanche matinIl coûtera 19,95 £ et peut être acheté via BT Player, sur le site Web de BT Sport ou leur application – il sera diffusé sur BT TV, Sky et Virgin. L’émission peut également être achetée puis diffusée en direct sur des appareils mobiles avec la BT Sport Box Application Office pour iOS et AndroidMcGregor v Poirier : sur talkSPORT

talkSPORT.com animera un blog en direct depuis Vegas pour toutes les dernières nouvelles, les mises à jour tour par tour et la réaction à l’UFC 264.

Nous vous apporterons également toute la préparation du camp de combat tout au long de la semaine pour la meilleure couverture avant et après le combat.

talkSPORT et talkSPORT 2 auront également des mises à jour tout au long du week-end.

Dustin Poirier a terminé Conor McGregor au deuxième tour plus tôt cette année McGregor v Poirier: Fight card

Sous réserve de modifications

Carte principale

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Dustin Poirier contre Conor McGregor, poids légerGilbert Burns contre Stephen Thompson, poids welterTai Tuivasa contre Greg Hardy, poids lourdIrene Aldana contre Yana Kunitskaya, poids coq fémininSean O’Malley contre Kris Moutinho, poids coq

Carte préliminaire

Carlos Condit contre Max Griffin, poids welterMichel Pereira contre Niko Price, poids welterRyan Hall contre Ilia Topuria, poids plumeDricus du Plessis contre Trevin Giles, poids moyenJessica Eye contre Jennifer Maia, poids mouche femmesOmari Akhmedov contre Brad Tavares, poids moyenJerome Zarva contre Zhallov , FlyweightAlen Amedovski contre Hu Yaozong, MiddleweightMcGregor contre Poirier : Qu’est-ce qui a été dit ?

Conor McGregor : « J’ai été très occupé à travailler.

« Pleine concentration, complètement immergé dans les arts martiaux mixtes, ce n’était rien d’autre que des arts martiaux mixtes.

« Je suis donc prêt à monter un spectacle.

“[I’m] dans la meilleure forme de ma vie. Le plus d’énergie que j’ai jamais eu pour perdre du poids.

“Donc ça va être en ma faveur et je suis plus excité à ce sujet, excité de monter sur ces échelles.”

McGregor v Poirier: Conte de la bande

Conor McGregor – Dustin Poirier

Âge : 32 – 32 ans

Nationalité : Irlandaise – Américaine

Hauteur : 5 pi 9 (175 cm) – 5 pi 9 (175 cm)

Poids : 170 lb (77 kg) – 155 lb (70 kg)

Portée : 74 po (188 cm) – 72 po (183 cm)

Record : 22/5 – 27/6

Coups de grâce/soumissions : 20 – 20