Conor McGregor vs Dustin Poirier III pourrait être “ le plus grand pay-per-view de tous les temps ”

L’entraîneur de Dustin Poirier, Mike Brown, estime que l’événement principal de l’UFC 264 contre Conor McGregor pourrait être “ le plus grand pay-per-view de tous les temps ”.

McGregor a fait son retour dans l’Octogone sur Fight Island à l’UFC 257 en janvier et a été arrêté sans cérémonie par “ The Diamond ” au deuxième tour.

.

Le combat de la trilogie de Dustin Poirier avec Conor McGregor est capable de récolter le plus d’achats à la carte de l’histoire de l’UFC, déclare l’entraîneur Mike Brown

Après avoir battu Poirier en 2014, McGregor est peut-être entré dans le combat avec trop de confiance, mais il est convaincu qu’il peut faire les ajustements nécessaires pour venger la défaite du 10 juillet à Las Vegas.

McGregor est sans aucun doute l’une des plus grandes stars du sport mondial en ce moment et a même réussi à se hisser en tête de la liste Forbes pour 2020 en termes de revenus pour l’année. Le combat de janvier a attiré 1,6 million de vues, juste derrière l’UFC 229 qui en a rapporté 2,4 millions.

Ayant rejeté la chance de combattre Charles Oliveira pour le titre vacant des poids légers plus tôt cette année, la décision de Poirier de combattre McGregor est complètement confirmée par Brown, qui a l’impression que cela pourrait être un combat gigantesque.

Avec Oliveira maintenant le roi à 155 livres après avoir battu Michael Chandler à l’UFC 262, le rêve de devenir champion du monde est toujours bien vivant.

.

Charles Oliveira a succédé à Khabib Nurmagomedov en tant que nouveau champion des poids légers de l’UFC et combattra probablement le vainqueur de l’UFC 264.

“Ouais, c’est le bon choix”, a déclaré Brown Accro au MMA. «Conor est le plus gros tirage au sort dans ce sport, et je pense que cela vend bien plus de pay-per-views que tout autre combat.

«Ce sera potentiellement le plus grand pay-per-view de tous les temps. Il a vraiment cette capacité, et il le sera probablement. Je le crois, et le combat pour le titre sera toujours là après.

«Il va toujours mieux tout le temps, et un autre gars qui a payé ses cotisations plus que quiconque», a-t-il ajouté. “Ce sont les gars qui ont pris le long chemin, les gars qui le méritent plus que quiconque.”

Lorsque Khabib a pris sa retraite après l’UFC 254, cela a effectivement tué toute chance d’une revanche lucrative avec McGregor après leur événement principal à l’UFC 229 en 2018 et a ouvert la porte à une foule de meilleurs prétendants.

LES MEILLEURS ACHATS DE PPVS UFC DE L’HISTOIRE

Même en cas de défaite, “ The Notorious ” reste le plus gros tirage au sort des sports de combat

UFC 229: Khabib vs McGregor – 2,4 millions UFC 257: Poirier vs McGregor II – 1,6 million UFC 202: Diaz vs McGregor II – 1,6 million UFC 246: McGregor vs Cerrone – 1,35 million UFC 196: McGregor vs Diaz – 1,3 million UFC 251: Usman vs Masvidal – 1,3 million UFC 205: Alvarez vs McGregor – 1,3 million UFC 194: Aldo vs McGregor – 1,2 million UFC 116: Lesnar vs Carwin – 1,16 million UFC 193: Rousey vs Holm – 1,1 million

@mikebrownmma (Instagram)

Mike Brown a entraîné une multitude de prétendants de premier plan, dont Poirier et Jorge Masvidal

Poirier a assommé McGregor sur Fight Island après avoir perdu le premier tour, coupant plutôt la jambe de tête de l’Irlandais avec une série de coups de pied débilitants au mollet.

Les dégâts se sont avérés catastrophiques pour ‘The Notorious’, mais il a également été abattu dans le combat et Poirier a pu poser plusieurs crochets droits sur la cible.

L’entraîneur de la Top Team américaine, Brown, estime que même si les coups de pied ont joué un rôle clé, l’arsenal de Poirier est plus que peut-être qu’on lui attribue.

«Je pense que Conor pense que les coups de pied au mollet sont ce qui était vraiment le problème majeur. Mais ce ne sont pas les coups de pied au mollet qui l’ont assommé », a-t-il insisté.

UFC (YouTube)

Les coups de pied de Poirier sur McGregor ont été extrêmement efficaces

«Donc j’aime où nous sommes assis dans ce combat, et je suis très confiant pour y aller. Le jeu de combat est très complexe. Il s’agit d’une arme de plusieurs milliers ou plus.

«Nous parlons d’une arme là-bas. Dustin en a beaucoup.