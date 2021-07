Conor McGregor vs Dustin Poirier prédictions alors que Mike Tyson, Khabib, Tyson Fury, Michael Bisping et d’autres discutent si nous verrons un KO à l’UFC 264

Conor McGregor et Dustin Poirier se rencontrent pour régler le score à l’UFC 264 ce samedi à Las Vegas.

McGregor a éliminé Poirier en 2014. Poirier a éliminé McGregor en janvier, alors qui va maintenant gagner la guerre ? Les légendes et les pros ont eu leur mot à dire avant l’épreuve de force.

Poirier et McGregor vont mettre leur rivalité au lit à l’UFC 264

Khabib Nurmagomedov (ancien champion des poids légers de l’UFC – qui a battu les deux hommes)

« Encore une fois, même chose ici [as in the second fight] – le premier tour est pour Conor, il peut le prendre. S’il ne le fait pas [win in the first round], puis Dustin gagne.

La haine entre McGregor et Khabib est profonde

Tyson Fury (champion de boxe poids lourd WBC

“C’est le dernier coup de dés de Conor McGregor”, a-t-il expliqué à talkSPORT. « S’il perd celui-ci, ce sont les rideaux, n’est-ce pas ?

«Ma prédiction pour le combat McGregor vs Poirier est que je pense que McGregor va gagner cette fois. Il s’est entraîné dur et il a tout à prouver. Ce sera un grand événement et à regarder, alors connectez-vous. »

“The Gypsy King” se range du côté de McGregor

Dan Hardy (ancien combattant de l’UFC)

“Je pense [McGregor] est généralement un meilleur artiste martial que Poirier.

“Je pense qu’il a une meilleure maîtrise de la portée et de la frappe, une meilleure compréhension de l’application des arts martiaux et de la façon de travailler psychologiquement sur quelqu’un.”

Mike Tyson (ancien champion incontesté de boxe poids lourd)

“Lorsque [McGregor’s] va entrer, il va frapper [Poirier] en dehors.

« Les gens viennent voir le spectacle, donc vous devez être un showman. C’est le roi du pay-per-view quand il s’agit de ce genre de choses.

Tyson sait une chose ou deux sur les pressions nocturnes des gros combats

Colby Covington (ancien challenger du titre des poids mi-moyens de l’UFC)

« Ma prédiction est que ce sera probablement la même chose que la dernière fois. Conor a encaissé. Il a fait tout cet argent contre Floyd [Mayweather] et avec son entreprise de whisky, il n’a donc plus rien à faire.

« Il n’est plus motivé, vous pouvez évidemment le voir dans ses combats maintenant. Il n’est clairement pas le même combattant affamé qu’il était tôt en se levant tôt et en se couchant tard. Entraînement, manger et dormir combat

“Donc je pense que ça va être le même résultat, Dustin Poirier lèvera la main et continuera à faire ce qu’il fait.”

Robert Whittaker (ancien champion des poids moyens de l’UFC)

“Conor McGregor avait l’air vraiment bien jusqu’à ce qu’il ne le fasse pas, non? C’est toujours comme ça que ça marche. Poirier peut lui survivre.

«Plus le combat dure, plus il a de faveur à gagner. Si j’étais un parieur, je pencherais probablement pour Poirier.

Whittaker ne pense pas que cela semble bon pour McGregor

Michael Chandler (ancien challenger du titre des poids légers de l’UFC)

«Je pense que Conor peut faire quelques ajustements qui lui rapporteront des dividendes lors du troisième combat, mais je crois aussi que Dustin Poirier est l’un des gars les plus coriaces et les plus qualifiés de la division.

«Ils ont tous les deux été finis l’un par l’autre, ils ont tous les deux de superbes mentons, tous deux ont une excellente sélection de coups.

“Je pense que Conor a un léger avantage car vous devez toujours donner l’avantage à Conor, surtout s’il sort avec l’attitude” plus de M. Nice Guy “. Il peut entrer un peu dans la tête de Poirier.

Chandler pense que vous ne pouvez pas radier McGregor, d’autant plus qu’il est un maître en matière de guerre psychologique

Valentina Shevchenko (championne poids mouche UFC féminin)

«Les deux sont de grands combattants, mais je penche toujours vers Conor McGregor. Je dis toujours ‘il va gagner ce combat’ et c’est pourquoi je le vois comme l’homme victorieux dans ce combat.

Valentina Shevchenko est l’une des femmes les plus dominantes du sport aujourd’hui

Leon Edwards (poids welters UFC)

« C’est proche. Je pense que si Conor peut faire les bons ajustements, il devrait le faire. Je pense qu’il est le meilleur combattant habile.

“Donc, si je devais mettre de l’argent dessus, je choisirais Conor.”

Edwards a éliminé un vieil ennemi de McGregor à Nate Diaz et soutient l’Irlandais pour la victoire maintenant

Michael Bisping (Temple de la renommée de l’UFC et ancien champion des poids moyens de l’UFC)

“La réalité est que c’est l’un des plus gros combats que l’UFC ait jamais organisé. McGregor, comme nous le savons, est la plus grande star que le sport ait jamais vue et je ne pense pas que nous en reverrons une aussi grande.

«C’est un scénario fantastique, 1-1, Dustin vient de l’assommer à froid et il est difficile de prédire ce qui va se passer dans ce combat.

“La réalité est qu’ils ont tous les deux la capacité de s’assommer. Je pense qu’un facteur déterminant sera l’inactivité de McGregor.

Michael Bisping penche pour Dustin Poirier

«Pour les combattants, être inactif et distrait par d’autres choses est préjudiciable à la carrière d’un combattant.

« Dustin a été plus actif, il a combattu de meilleures personnes et a plus d’expérience sur le ring à ce stade.

« Ça va être un combat incroyable. »

Dan Hooker (UFC léger)

“C’est difficile parce que Conor est comme” oh oui, je vais vérifier les coups de mollet ” mais ce n’est pas une chose facile.

“Je pense qu’étant donné le court laps de temps entre les deux combats, ce sont de gros ajustements à faire pour Conor et pour cette raison, je pencherais pour Dustin.”

Hooker insiste sur le fait que corriger les erreurs du dernier plan de match n’est pas aussi facile qu’il y paraît

Georges St-Pierre (Temple de la renommée de l’UFC et ancien champion des poids welters et moyens de l’UFC)

«Je pense que McGregor est très bon en revanche, et je pense qu’il va remporter la victoire.

« Je pense qu’il va probablement gagner au deuxième tour. Un KO.

Kamaru Usman (champion poids welter de l’UFC)

« Poussière ».

Usman n’a pas eu besoin de réfléchir à deux fois dans sa réponse – talkSPORT ne pense pas qu’il aime McGregor!