Conor Murray: les Lions choisissent le demi de mêlée irlandais comme nouveau capitaine de tournée après la blessure d’Alun Wyn Jones

Le verrou influent Jones ne se rendra pas en Afrique du Sud avec ses coéquipiers dimanche, l’entraîneur-chef Warren Gatland expliquant que le meilleur scénario était que le joueur de 35 ans pourrait être apte pour le premier test contre le champion du monde en titre Springboks en Le Cap le 24 juillet.

Sa place dans l’équipe de tournée de 37 hommes a maintenant été prise par son compatriote gallois Adam Beard, deuxième ligne, tandis que Josh Navidi a été appelé pour remplacer le flanker Justin Tipuric, qui a également subi une blessure à l’épaule contre le Japon et a été exclu de la tournée. .

Murray, 32 ans, est un vétéran de deux précédentes tournées Lions en 2013 et 2017, faisant cinq apparitions aux tests. Il compte également 89 sélections pour l’Irlande.

Il a été sélectionné pour succéder à Jones en tant que capitaine au détriment du talonneur gallois Ken Owens, de l’arrière latéral écossais Stuart Hogg et du duo anglais Owen Farrell et Maro Itoje.

“Nous sommes tous incroyablement déçus pour Alun Wyn et Justin”, a déclaré Gatland. « Le moment de ces blessures semble particulièrement cruel étant donné que nous nous envolons pour l’Afrique du Sud dimanche, mais malheureusement, ils font partie du jeu.

“Alun Wyn sera évidemment une grosse perte, à la fois sur et en dehors du terrain, mais sera habilement remplacé par Conor.

« Conor est un joueur de rugby exceptionnel et est tenu en plus haute estime par les joueurs et les entraîneurs. En tant que triple touriste Lions, il sait ce qui sera requis en tant que capitaine et je suis certain qu’il dirigera l’équipe avec excellence. Il sera également bien soutenu par un groupe de leadership expérimenté.

“Nous prévoyons qu’Adam et Josh se joignent à la tournée avant de partir pour l’Afrique du Sud dimanche soir.”

Les Lions commencent leur tournée tronquée de huit matches en Afrique du Sud par un match contre les Emirates Lions à Johannesburg samedi prochain.

Ils affronteront ensuite les Sharks, les Bulls, l’Afrique du Sud ‘A’ et les Stormers avant le début de la série des trois tests contre les Springboks.