L’arrière latéral de West Brom, Conor Townsend, a exprimé son amour pour le club, après avoir signé un nouveau contrat jusqu’à la fin de 2025.

Townsend fait partie des Baggies depuis 2018, après avoir rejoint Scunthorpe United. Avant cela, il a gravi les échelons à Hull City, mais n’a pas fait d’apparition en équipe première pour eux. Les Tigres lui ont offert un retour, mais leur offre a été rejetée par Scunthorpe.

Il a eu plusieurs périodes de prêt à Carlisle United, Grimsby Town, Chesterfield et Dundee United avant de passer définitivement du côté de League One.

Depuis son arrivée à The Hawthorns, Townsend a fait plus de 90 apparitions pour le club en championnat et en Premier League.

Dans une interview avec le site Web du club, Townsend a déclaré : « Je n’ai pas caché le fait que j’aime ça ici. Je suis vraiment excité d’être ici et de faire partie du projet pour les prochaines années.

« Ça a pris du temps. J’étais évidemment derrière Gibbo (Kieran Gibbs) pendant un petit moment et c’était une grande courbe d’apprentissage pour moi. J’ai assumé ce rôle et j’ai bien performé et je veux essayer de continuer à bien performer.

«Je ressens l’amour des fans quand je vais sur le terrain et je pense que cela aide vraiment, sachant que je suis apprécié au club. Cela m’aide à sortir et à jouer avec confiance.

Townsend attirant l’attention de l’entraîneur

L’entraîneur-chef de Baggies, Valerian Ismail, a ajouté : « Depuis que je suis ici, Conor a joué à un niveau élevé avec régularité. C’est un joueur flexible avec les compétences et le profil dont nous avons besoin.

«Jusqu’à présent, il s’est amélioré à chaque match pour nous. Surtout dans différentes positions comme un défenseur central, où il s’est encore amélioré. Il s’est adapté à notre philosophie et frappe les chiffres dont nous avons besoin.

« C’est un bon engagement de sa part envers le club, l’équipe et le staff, de prolonger son contrat. Je suis ravi que nous puissions continuer à travailler avec Conor au cours des prochaines années.

