Conquense ajoute trois points après avoir battu Manzanares à domicile (4-0)

19/05/2021 à 21:07 CEST

le Conquête a signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Manzanares pendant le match joué dans le Municipale La Fuensanta ce mercredi, qui s’est terminé sur un score de 4-0. le Conquête est venu à la rencontre avec un moral renforcé après avoir gagné à l’extérieur par un score de 0-3 au UD Almansa. Concernant l’équipe visiteuse, le Manzanares n’a pas passé les tables avec un résultat de 1-1 contre le Illescas. Après le duel, l’équipe de Cuenca est quatrième, tandis que le Manzanares il est huitième après la fin du match.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière positive pour lui Conquête, qui a tiré le pistolet de départ sur le Municipale La Fuensanta avec un objectif de Sahuquillo à 38 minutes. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe de Cuenca a augmenté, ce qui a augmenté le score avec un nouvel objectif de Sahuquillo, réalisant ainsi un doublé juste avant le coup de sifflet final, précisément à 45 ans. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-0.

Dans la seconde mi-temps est venu le but de l’équipe locale, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un objectif de Recuenco à 70 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Conquête, qui a augmenté les distances en faisant 4-0 grâce à un but de Chaves quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90, concluant le duel avec un résultat final de 4-0.

Pour le moment, le Conquête il obtient 31 points et le Manzanares avec 22 points.

Le lendemain, l’équipe de Cuenca jouera dans son stade contre le Athlétique Ibañés, Pendant ce temps, il Manzanares cherchera la victoire à domicile contre lui Azuqueca.

Fiche techniqueConquête:Fernandez, Fermin (Pacheco, min. 65), Sahuquillo, Manzano, Masa, Iván Rubio, Daniel, José Vega, Gerica, Recuenco et Paco TomásManzanares:Lopez, Sergio, Kane, Gascón, Neveu, Jesute, Sevilla, Lozano, Miguel Serrano, Alex et Raúl RodríguezStade:Municipale La FuensantaButs:Sahuquillo (1-0, min.38), Sahuquillo (2-0, min.45), Recuenco (3-0, min.70) et Chaves (4-0, min.90)