Consadole Sapporo bat Cerezo Osaka 0-2

11/09/2021 à 13h00 CEST

Les Consadole Sapporo a remporté 0-2 le match disputé ce samedi dans le Stade Yanmar Nagai. Les Cerise d’Osaka Il est entré dans le match avec un moral renforcé après avoir gagné à l’extérieur par un score de 0-1 à Crevette Osaka. Du côté de l’équipe visiteuse, le Consadole Sapporo perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le Kawasaki Frontale. Grâce à ce résultat, l’équipe de Sapporo est dixième, tandis que la Cerise d’Osaka il est douzième à la fin du match.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat 0-0.

En deuxième période est venu le but de l’équipe de Sapporo, qui a sorti sa lumière grâce à un but de Douglas à la 73e minute. L’équipe visiteuse a rejoint à nouveau, prenant ses distances en faisant 0-2 grâce à un but de Aoki à 76 minutes, mettant ainsi fin à la confrontation avec un résultat final de 0-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Cerise d’Osaka a donné accès à Okubo, Yamada et Nishikawa pour Matsuda, Inui et Kida, Pendant ce temps, il Consadole Sapporo a donné accès à Douglas et Yanagi pour Tucic et Komaï.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs d’un carton jaune, un pour les locaux et deux pour les visiteurs. Au nom des habitants, la carte est allée à Inui et par les visiteurs de Suga et Fernandes.

Grâce à cette victoire, l’équipe de Michael Petrovic est restée en dixième position avec 39 points et celles de Lévir Culpi ils se sont classés douzième avec 36 points.

Lors du prochain match de la compétition, le Cerise d’Osaka affrontera le Rouges Urawa et le Consadole Sapporo jouera contre lui Vissel Kobé, les deux matchs se joueront à domicile.

Fiche techniqueCerezo Osaka :Jin-Hyeon Kim, Seko, Nishio, Maruhashi, Matsuda (Okubo, min.64), Kida (Nishikawa, min.80), Harakawa, Inui (Yamada, min.64), Sakamoto, Matsuda (Okubo, min.64) et KatoConsadole Sapporo :Sugeno, Miyazawa, Takamine, Tanaka, Komai (Yanagi, min.78), Tucic (Douglas, min.72), Fernandes, Suga, Kaneko, Aoki et OgashiwaStade:Stade Yanmar NagaiButs:Douglas (0-1, min. 73) et Aoki (0-2, min. 76)