Consadole Sapporo bat les Urawa Reds 2-1 au Sapporo Dome

08/09/2021 à 10:00 CEST

Le Consadole Sapporo a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Rouges Urawa ce lundi dans le Dôme de Sapporo. Le Consadole Sapporo Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Vegalta Sendai. Du côté de l’équipe visiteuse, le Rouges Urawa perdu par un résultat 1-0 lors du match précédent contre le Oita Trinita. Avec cette défaite, l’équipe de Saitama était en septième position à l’issue du match, tandis que Consadole Sapporo est neuvième.

La première partie de la réunion a commencé d’une excellente façon pour les Consadole Sapporo, qui en profite pour ouvrir le score grâce à un but de Fukai à la 8e minute, concluant la première mi-temps sur un score de 1-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe de Sapporo, qui a augmenté son score par rapport à son rival avec un but de Ogashiwa à la minute 58. Cependant, le Rouges Urawa à la 66e minute, il s’est approché du tableau d’affichage avec un but de Akimoto, mettant ainsi fin à la confrontation avec le résultat de 2-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Consadole Sapporo a donné accès à Takamine, Arano, Yanagi, Okamura Oui Aoki pour Fukai, Fernandes, Miyazawa, Songkrasin Oui Suga, Pendant ce temps, il Rouges Urawa a donné accès à Junker, Yuruki, Okubo Oui Abe pour Koroki, Ugajin, Esaka Oui Nishi.

L’arbitre a réprimandé Suga Oui Fernandes par le Consadole Sapporo déjà Iwanami par l’équipe de Saitama.

Après la conclusion de ce match lors de la 23e journée, le Consadole Sapporo a été placé en neuvième position avec 32 points, tandis que le Rouges Urawa il est septième avec 35 points.

Au prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront dans leur fief. Le Consadole Sapporo affrontera le FC Tokyo Pendant ce temps, il Rouges Urawa le fera contre lui Sagan tosu.

Fiche techniqueConsadole Sapporo :Sugeno, Miyazawa (Yanagi, min.82), Fukumori, Tanaka, Fukai (Takamine, min.72), Komai, Fernandes (Arano, min.72), Suga (Aoki, min.85), Kaneko, Songkrasin (Okamura, min.82) et OgashiwaRouges Urawa :Nishikawa, Makino, Iwanami, Ugajin (Yuruki, min.76), Nishi (Abe, min.88), Shibato, Ito, Esaka (Okubo, min.76), Akimoto, Koroki (Junker, min.62) et SekineStade:Dôme de SapporoButs:Fukai (1-0, min. 8), Ogashiwa (2-0, min. 58) et Akimoto (2-1, min. 66)