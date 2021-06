Consadole Sapporo bat Oita Trinita 2-0 au Sapporo Dome

in

19/06/2021 à 09h00 CEST

le Consadole Sapporo a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Oita Trinita ce samedi dans le Dôme de Sapporo. le Consadole Sapporo est arrivé au match avec un moral renforcé après avoir gagné à l’extérieur par un score de 1-2 à Kashiwa reysol. Du côté de l’équipe visiteuse, le Oita Trinita il a remporté son dernier match du tournoi 2-1 contre le Guêpe de Fukuoka. Avec cette défaite, le Oita Trinita a été placé en dix-neuvième position à la fin de la partie, tandis que le Consadole Sapporo est huitième.

La rencontre a commencé face à face pour lui Consadole Sapporo, qui a ouvert le score avec un but de Kaneko à la 9e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, ce qui a augmenté les différences établissant le 2-0 au moyen d’un double but de Kaneko à la 20e minute, mettant ainsi fin à la première période avec le résultat de 2-0.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 2-0.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Consadole Sapporo qui sont entrés dans le jeu étaient Douglas, Suga, Okamura Oui Yanagi remplacement Arano, Songkrasin, Aoki Oui Fernandes, tandis que les changements dans le Oita Trinita Ils étaient Fujimoto, Nagasawa, Watanabe, Matheus Pereira Oui Ueebisu, qui est entré pour remplacer Takahata, Haneda, Koide, Inoue Oui Kobayashi.

L’arbitre a sanctionné deux joueurs d’un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Komaï, du Consadole Sapporo et un à Takahata du Oita Trinita.

Avec 25 points, le Consadole Sapporo de Michel Petrovic était classé huitième au classement général à la fin du match, tandis que l’équipe dirigée par Tomohiro Katanosaka il était à la dix-neuvième place avec 12 points.

Lors du prochain match de la compétition, le Consadole Sapporo affrontera le Cerise d’Osaka et le Oita Trinita jouera contre lui Bois de Kashima, les deux matchs se joueront dans son fief.

Fiche techniqueConsadole Sapporo :Sugeno, Miyazawa, Fukumori, Tanaka, Takamine, Komai, Fernandes (Yanagi, min.94), Aoki (Okamura, min.89), Kaneko, Songkrasin (Suga, min.68) et Arano (Douglas, min.67)Oita Trinita :Popp, Henrique Trevisan, Keisuke Saka, Misao, Koide (Watanabe, min.76), Takahata (Fujimoto, min.46), Kobayashi (Ueebisu, min.88), Haneda (Nagasawa, min.60), Kobayashi (Ueebisu, min.88), Machida et Inoue (Matheus Pereira, min.87)Stade:Dôme de SapporoButs:Kaneko (1-0, min. 9) et Kaneko (2-0, min. 20)