Consadole Sapporo contre Cerezo Osaka

08/09/2021 à 12h30 CEST

Les Consadole Sapporo reçoit ce mercredi à 12h00 la visite du Cerise d’Osaka dans le Dôme de Sapporo lors de leur dix-neuvième match en J1 Japanese League.

Les Consadole Sapporo vient au duel avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Kawasaki Frontale dans le match précédent par un score de 0-2. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 10 des 27 matchs disputés à ce jour en J1 Ligue japonaise avec un chiffre de 33 buts pour et 36 contre.

Du côté des visiteurs, le Cerise d’Osaka Il a remporté la victoire contre le Crevette Osaka lors de leur dernier match de la compétition (0-1), avec un but de Matsuda, il entend donc maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Consadole Sapporo. À ce jour, sur les 27 matchs que l’équipe a disputés en J1 Japanese League, elle en a remporté huit avec un bilan de 35 buts pour et 35 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Consadole Sapporo a gagné sept fois, a perdu cinq fois et a fait match nul trois fois en 15 matchs joués jusqu’à présent, ce qui indique que le Cerise d’Osaka vous pouvez avoir une chance de marquer un score positif dans ce match. Dans le rôle de visiteur, le Cerise d’Osaka a un bilan de deux victoires, six défaites et cinq nuls en 13 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Consadole Sapporo Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Dôme de SapporoEn fait, les chiffres montrent une victoire, deux défaites et deux nuls en faveur de la Consadole Sapporo. A leur tour, les visiteurs ont une séquence de deux matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade de la Consadole Sapporo. Le dernier match auquel ils ont joué Consadole Sapporo et le Cerise d’Osaka dans cette compétition, c’était en décembre 2020 et s’est terminé par un résultat de 1-3 en faveur du Cerise d’Osaka.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la Ligue japonaise J1, on peut voir que le Consadole Sapporo ils devancent l’équipe visiteuse avec trois points d’avance. L’équipe de Michel Petrovic il se classe 10e avec 37 points sur son tableau de bord. Pour sa part, Cerise d’Osaka il compte 34 points et occupe la douzième position du classement.