Consadole Sapporo contre Sagan Tosu

25/05/2021 à 12:01 CEST

le Consadole Sapporo reçoit ce mercredi à 12h00 la visite du Sagan tosu dans le Dôme de Sapporo lors de leur seizième match de la Ligue japonaise J1.

le Consadole Sapporo arrive avec impatience au seizième tour après avoir vaincu le Shimizu S-Pulse dans le Dôme de Sapporo 2-0, avec tant de Kaneko Oui Anderson lopes. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans cinq des 14 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 21 buts en faveur et 20 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Sagan tosu a été imposé à Bois de Kashima 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Yamashita Oui Higuchi, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de Consadole Sapporo. Sur les 15 matchs qu’il a disputés cette saison de la Ligue japonaise J1, le Sagan tosu il en a remporté neuf et cumule un chiffre de six buts encaissés contre 22 en faveur.

En ce qui concerne les performances de la maison, le Consadole Sapporo ils ont gagné trois fois, ont été battus deux fois et fait match nul une fois en six matchs disputés jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils perdent des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en leur faveur. À la maison, le Sagan tosu ils ont gagné trois fois et perdu deux fois lors de leurs sept matchs jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Dôme de SapporoEn fait, les chiffres montrent trois victoires, une défaite et un nul en faveur du Consadole Sapporo. À leur tour, les locaux ont un total de quatre matchs consécutifs invaincus contre ce rival de la Ligue japonaise J1. La dernière rencontre entre le Consadole Sapporo et le Sagan tosu Ce tournoi s’est joué en novembre 2020 et s’est terminé par un match nul (1-1).

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de 13 points en faveur de la Sagan tosu. le Consadole Sapporo Il arrive au meeting avec 18 points dans son casier et occupe la douzième place avant le match. Pour sa part, Sagan tosu il compte 31 points et se classe troisième de la compétition.