Consadole Sapporo obtient les trois points après avoir battu Kashiwa Reysol 1-2

29/05/2021 à 14:14 CEST

le Consadole Sapporo a remporté le Kashiwa reysol 1-2 lors du match disputé ce samedi au Stade Kashiwa Hitachi. le Kashiwa reysol Il a abordé le match avec l’intention de tracer son score au classement après avoir subi une défaite 1-2 lors du précédent duel contre Vissel Kobé. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Consadole Sapporo a récolté un nul nul contre le Sagan tosu, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Grâce à ce résultat, l’équipe de Sapporo est dixième, tandis que la Kashiwa reysol Il est seizième à la fin du match.

La première moitié du match a commencé d’une excellente façon pour lui Consadole Sapporo, qui a ouvert le score avec un but de Ogashiwa dans la minute 20. Mais plus tard, le Kashiwa reysol a réagi dans le concours mettant le 1-1 avec un but de onze mètres de Christian à la minute 34. L’équipe visiteuse a pris l’avantage grâce à un but de Okamura quelques instants avant le coup de sifflet final, à 45, clôturant ainsi la première période avec le résultat de 1-2.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 1-2.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Kashiwa Reysol ils sont entrés du banc Mao Hosoya, Esaka, Kamiya, Richardson Oui Naoki Kawaguchi remplacement Rodrigue, Mihara, Nakama, Dodi Oui Takahashi, tandis que les changements par le Consadole Sapporo Ils étaient Fukai, Kaneko, Miyazawa, Yanagi Oui Suga, qui est entré par Fukumori, Fernandes, Arano, Aoki Oui Ogashiwa.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, deux pour Takahashi Oui Ominami, de l’équipe locale et trois pour Fukumori, Sugeno Oui Miyazawa, de l’équipe visiteuse.

Grâce à cette victoire, l’équipe de Michael Petrovic est restée en dixième position avec 22 points et celles de Nelsinho baptiste ils se sont classés 16e avec 14 points.

Le lendemain de la compétition, le Kashiwa reysol jouera contre lui Sanfrecce Hiroshima à la maison, tandis que le Consadole Sapporo devra faire face dans sa querelle contre le Oita Trinita.

Fiche techniqueKashiwa Reysol :Kim Seung-Gyu, Ominami, Kamijma, Koga, Takahashi (Naoki Kawaguchi, min.78), Mihara (Esaka, min.46), Shiihashi, Cristiano, Rodrigo (Mao Hosoya, min.46), Nakama (Kamiya, min. 66) et Dodi (Richardson, min.69)Consadole Sapporo :Sugeno, Tanaka, Fukumori (Fukai, min 68), Okamura, Takamine, Arano (Miyazawa, min 68), Aoki (Yanagi, min 84), Fernandes (Kaneko, min 68), Komai, Bothroyd et Ogashiwa ( Suga, min.94)Stade:Stade Kashiwa HitachiButs:Ogashiwa (0-1, min. 20), Cristiano (1-1, min. 34) et Okamura (1-2, min. 45)