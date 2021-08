Consadole Sapporo s’impose 3-2 dans son stade face au FC Tokyo

14/08/2021 à 09h00 CEST

Le Consadole Sapporo gagné 3-2 contre FC Tokyo lors du match qui s’est déroulé ce samedi au Dôme de Sapporo. Le Consadole Sapporo est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté dans son fief par un score de 2-1 à Rouges Urawa. Pour sa part, FC Tokyo il a été battu 1-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le Sagan tosu. Avec cette défaite, l’équipe de Tokyo s’est placée en neuvième position à l’issue du match, tandis que le Consadole Sapporo est huitième.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe de Tokyo, qui a créé la lumineuse grâce à un but de Adailton quelques minutes après le début du jeu, plus précisément à la minute 2. Mais plus tard, le Consadole Sapporo a obtenu l’égalité grâce au succès de Ogashiwa à la 41e minute. L’équipe visiteuse a pris l’avantage avec un nouveau but de Adailton, qui a ainsi réalisé un doublé peu avant la fin, plus précisément à la 45e minute, terminant la première mi-temps sur le score de 1-2.

La deuxième partie de la confrontation a commencé de manière favorable pour l’équipe locale, qui a obtenu le match nul avec un but de Aoki quelques instants après la reprise du match, plus précisément à la minute 49. L’équipe de Sapporo s’est de nouveau jointe, renversant les rôles sur le tableau de bord, réalisant 3-2 avec un autre Aoki, réalisant ainsi un doublé à la 64e minute, concluant le match sur un score final de 3-2.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont utilisé tous leurs changements. Par le Consadole Sapporo ils sont entrés du banc Takamine, Bothroyd, Yanagi, Douglas Oui Okamura remplacement Fukai, Arano, Kaneko, Aoki Oui Ogashiwa, tandis que les changements par le FC Tokyo Ils étaient Junya suzuki, Nagaï, Mita, Shinada Oui Watanabe, qui est entré par Bangunagande, Tagawa, Higashi, Aoki Oui Adailton.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes au Consadole Sapporo (Fukumori, Yanagi Oui Miyazawa), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Après la fin de ce match, les deux équipes étaient à égalité à 35 points et se sont classées huitième (à domicile) et neuvième (à l’extérieur).

Le lendemain, les deux équipes joueront à l’extérieur. L’équipe de Sapporo le fera contre lui Oita Trinita, Pendant ce temps, il FC Tokyo affrontera le Crevette Osaka.

Fiche techniqueConsadole Sapporo :Sugeno, Miyazawa, Fukumori, Tanaka, Arano (Bothroyd, min.46), Fukai (Takamine, min.46), Kaneko (Yanagi, min.75), Suga, Komai, Aoki (Douglas, min.76) et Ogashiwa ( Okamura, min.90)FC Tokyo :Hatano, Morishige, Watanabe, Bangunagande (Junya Suzuki, min.55), Ogawa, Abe, Aoki (Shinada, min.69), Leandro, Adailton (Watanabe, min.81), Higashi (Mita, min.68) et Tagawa (Nagaï, min.56)Stade:Dôme de SapporoButs:Adailton (0-1, min. 2), Ogashiwa (1-1, min. 41), Adailton (1-2, min. 45), Aoki (2-2, min. 49) et Aoki (3-2, au moins 64)