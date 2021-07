Conseil CBSE 10e, 12e résultat 2021 Date et heure en direct: Classe CBSE 10e et 12e résultat 2021 en direct sur cbse.gov.in, cbseresults.nic.in, vérifiez les résultats CBSE Live News

CBSE 10e résultat 2021, CBSE classe 12e résultat 2021

CBSE 10e, 12e résultat 2021 Date et heure en direct : Le Conseil central de l’enseignement secondaire ou CBSE est sur le point d’annoncer les résultats des classes 10e et 12e à tout moment maintenant. Le CBSE avait annoncé qu’il déclarerait les résultats des classes 10 et 12 avant la date limite du 31 juillet. Avec seulement deux jours restants, il y a de l’excitation et de l’inquiétude parmi les étudiants du CBSE ainsi que les parents. Les résultats du CBSE 2021 seront disponibles sur les deux sites officiels – cbse.gov.in et cbseresults.nic.in. Cette année, les résultats du CBSE seront également hébergés sur l’application govt digilocker.gov.in. Selon les tendances, beaucoup disent que les résultats de la 12e classe CBSE seront annoncés en premier et que les résultats de la 10e classe seront déclarés plus tard.

Alors restez avec nous pendant que nous vous apportons les derniers buzz, astuces et tout ce qui concerne les résultats CBSE 2021 :

