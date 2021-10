Conseil consultatif économique du PM reconstitué ; rencontrer 7 experts qui conseilleront le Premier ministre Modi sur l’économie indienne

Le Premier ministre Narendra Modi.

Le Premier ministre Narendra Modi a approuvé mercredi la reconstitution de son conseil consultatif économique (EAC-PM). L’ancien vice-gouverneur de la RBI Rakesh Mohan, ainsi que le professeur IIM Ahmedabad TT Ram Mohan, et le directeur général du Conseil national de la recherche économique appliquée (NCAER) Poonam Gupta, sont les trois nouveaux membres qui rejoindront le conseil de sept membres qui conseille le Premier ministre indien sur l’économie du pays. Le mandat de l’EAC précédent au PM a pris fin le mois dernier. Le nouveau conseil consultatif a été nommé pour une période de deux ans. Bibek Debroy, le président du conseil, fait partie des quatre membres qui ont été retenus.

Bibek Debroy : Bibek Debroy a conservé son poste de président de l’EAC-PM depuis 2017. L’ancien élève de la Delhi School of Economics est également président de l’Indian Statistical Institute. Bibek Debroy a travaillé pour le President College, Kolkata, l’Institut indien du commerce extérieur, Delhi, en tant que directeur d’un projet du ministère des Finances/PNUD sur les réformes juridiques, du Département des affaires économiques, de la Chambre de commerce et d’industrie PHD et du Centre for Policy. Recherche.

Rakesh Mohan : Le membre nouvellement intronisé de l’EAC-PM est l’ancien gouverneur adjoint de la Banque de réserve de l’Inde et l’ancien conseiller économique en chef du gouvernement indien. Rakesh Mohan est également chercheur principal au Yale Jackson Institute for Global Affairs et Distinguished Fellow chez Brookings India. Rakesh Mohan apportera des décennies d’expérience dans l’élaboration de politiques, la banque centrale, la politique monétaire et les marchés financiers. Rakesh Mohan a beaucoup écrit sur l’économie urbaine, le développement urbain et les réformes de la politique économique de l’Inde.

TT Ram Mohan : Professeur de finance et d’économie à l’Indian Institute of Management, Ahmedabad apporte à l’EAC-PM son expérience du conseil et des services financiers. Le professeur Ram Mohan a précédemment occupé le poste de responsable de la stratégie à la Standard Chartered Bank et de vice-président de Bear Stearns Asia, Hong Kong, tout en occupant des postes d’administrateur au conseil d’administration d’IndusInd Bank Limited, de SBICAP Securities Limited et de Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited. .

Poonam Gupta : Le directeur général du Conseil national de la recherche économique appliquée (NCAER) a précédemment occupé le poste d’économiste principal, Global Macro and Market Research, International Finance Corporation (IFC); et économiste principal pour l’Inde à la Banque mondiale. Poonam Gupta a également été professeur titulaire de la chaire de la Reserve Bank of India à l’Institut national des finances et des politiques publiques (NIPFP); Professeur au Conseil indien pour la recherche sur les relations économiques internationales.

Sajjid Chinoy : L’économiste en chef indien de JPMorgan Chase conserve son poste au sein du conseil. Sajjid Chinoy travaille avec la banque depuis 2010, couvrant l’Inde, le Sri Lanka, le Bangladesh et le Pakistan. Sajjid Chinoy a précédemment travaillé avec le FMI et McKinsey & Company. Il a également été membre du comité d’experts de la RBI chargé de réviser et de renforcer le cadre de la politique monétaire.

Neelkanth Mishra : Détaillant sa place au sein de l’EAC au Premier ministre, Neelkanth Mishra est l’une des principales voix de l’économie indienne. Il est Co-​Head of Equity Strategy, Asia Pacific and India Equity Strategist, Securities Research, au Credit Suisse. Outre l’EAC, Mishra a travaillé au sein de divers conseils gouvernementaux tels que le Revenue Neutral Rate Committee on Goods and Services Tax et le Fiscal Responsibility and Budget Management Review Committee. Avant de rejoindre le Credit Suisse, Neelkanth Mishra était architecte technique senior chez Infosys Technologies. M. Mishra a également travaillé chez Hindustan Lever Limited et a été un entrepreneur, selon S&P Capital IQ.

Nilesh Shah: Nilesh Shah est directeur général de Kotak Mahindra Asset Management Company et président de l’Association of Mutual Funds en Inde. Nilesh Shah apporte une expérience des marchés des capitaux et des investissements liés aux marchés, ayant géré de l’argent dans les actions, les titres à revenu fixe et l’immobilier, a déclaré S&P Capital IQ. Nilesh Shah est comptable agréé et comptable des coûts, titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Mumbai et d’un diplôme en droit.