Conseil d’administration d’Ordnance Factory : en savoir plus sur la dissolution d’OFB à partir du 1er octobre

À partir de demain (1er octobre 2021), un nouveau chapitre s’écrira lorsque l’Ordnance Factory Board (OFB) vieux de 220 ans et les unités associées seront dissous. Après avoir été dissous, ils seront sous sept PSU (Defence PSUs) et ils seront transformés en société.

Qu’est-ce que ça veut dire?

Cela signifie que selon une notification du gouvernement à l’OFB, tous ses employés, actifs et opérations vont être transférés vers les sept nouvelles DPSU qui ont été mises en place plus tôt cette année.

Malgré les vives protestations des fédérations ouvrières, le gouvernement a pris la décision de transformer ces usines de matériel militaire (OF) en société. Ainsi à partir de demain les 41 OF qui étaient revenus en 1801 cesseront d’exister.

Neuf instituts de formation, cinq contrôleurs régionaux de sécurité et trois centres régionaux de commercialisation sortiront de l’OFB.

Que fabriquaient ces OF ?

Ils fabriquaient des munitions, des fournitures et des armes qui sont utilisées par les forces armées indiennes, ainsi que par les forces paramilitaires. Il s’agit notamment d’armes et de munitions de qualité militaire et civile ; véhicules militaires; produits chimiques pour les systèmes de missiles, parachutes, vêtements pour les troupes; appareils électroniques et optiques; articles de magasin général; explosifs; propulseurs; véhicules blindés.

Quand les recommandations de corporatisation ont-elles été faites?

Au cours des deux dernières décennies, trois comités d’experts se sont penchés sur les réformes de défense recommandées sous une forme ou une autre. Il s’agit notamment – ​​en 2000 du comité TKS Nair ; cela a été suivi par le Comité Vijay Kelkar en 2005 ; puis en 2015 Comité du vice-amiral Raman Puri.

Plus tard, un autre comité a été mis en place par le ministre de la Défense de l’époque, Manohar Parrikar, et présidé par le lieutenant-général DB Shekatkar. Si ce comité n’a pas suggéré la corporatisation, il a néanmoins recommandé des audits de toutes les Ordnance Units sur une base régulière.

Pourquoi la corporatisation ?

L’idée principale derrière cela a été des efforts pour améliorer l’efficacité dans le fonctionnement des unités; amélioration de la qualité et rendre les produits finis compétitifs.

Pourquoi?

L’OFB qui dépend directement du ministère de la Défense n’était pas en mesure de faire des bénéfices, il y avait un manque d’incitations, ce qui a conduit à une production élevée de coûts, une faible productivité et il n’y avait pas de flexibilité au niveau de la gestion.

Il y a eu plusieurs protestations et des discussions ont eu lieu avec les fédérations de travailleurs concernant le projet du gouvernement de transformer l’OFB en société. Les craintes énumérées par les employés sont liées aux pertes d’emplois et, en raison de l’instabilité de la dynamique de l’offre et de la demande sur le marché des produits de défense, l’entité corporative échouera.

Il y a eu des arguments selon lesquels les OF ont été innovants et ont fourni des «réserves de guerre».

Quand a commencé le processus de dissolution de l’OFB ?

En 2019, parmi les 167 « idées transformatrices », la corporatisation a été répertoriée pour être mise en œuvre dans les 100 premiers jours du deuxième gouvernement de Narendra Modi.

En mai dernier, dans le cadre de l’initiative Atmanirbhar Bharat, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait annoncé la décision de transformer OFB en société.

Cela a été suivi par un consortium dirigé par KPMG Advisory Services, un consultant en stratégie et mise en œuvre pour la corporatisation proposée. Ils ont été nommés par le gouvernement.

Le 11 septembre 2020, un groupe de ministres habilités (EGoM) pour la corporatisation a été formé. Cet EGoM était dirigé par le ministre de la Défense Rajnath Singh en tant que président. La tâche de cet EGoM était de superviser et de guider l’ensemble du processus. Ce processus comprenait un plan de redéploiement des employés ; préserver leur salaire et leurs prestations de retraite et fournir un soutien pendant la transition.

Plus tard cette année-là, en octobre, un projet de grève des fédérations de travailleurs a été déclaré « invalide et illégal ».

Aucune réconciliation n’a été réalisée malgré les pourparlers entre les trois fédérations et les responsables du ministère de la Défense.

Avance rapide, en juin 2021, le gouvernement a annoncé sa décision de scinder l’OFB en sept DPSU.

Fin juillet 2021, le gouvernement a adopté une ordonnance sur les services essentiels de défense (EDSO). L’objectif principal de cette ordonnance était principalement d’empêcher les travailleurs des OFs de se mettre en grève.

Quels sont les sept DPSU ?

Dans une réponse écrite, le 2 août, le MOS pour la défense Ajay Bhatt a déclaré que les employés continueront d’être soumis aux règles et règlements applicables au gouvernement central.

D’après la réponse, les indemnités, barèmes de rémunération, facilités médicales, congés, progression de carrière et autres conditions de service seront régis par les règles, arrêtés et règlements en vigueur qui étaient applicables aux fonctionnaires de l’administration centrale. En outre, le gouvernement prendra en charge les engagements de retraite des retraités et des employés existants.

Advanced Weapons and Equipment India Ltd; Troop Comforts Ltd; Munitions India Ltd, Véhicules blindés Nigam Ltd ; Yantra Inde Ltd; Planeurs India Ltd et India Optel Ltd.

Selon l’arrêté du gouvernement, chacune de ces UPE gérera des clusters d’OF qui seront impliqués dans la fabrication de catégories de produits similaires. Aussi, les établissements de commercialisation et de formation seront répartis entre les sept UPE.

