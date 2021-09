Conseil de la TPS EN DIRECT : FM commence à s’adresser aux médias ; annonce l’exemption de la TPS pour plusieurs médicaments qui sauvent des vies

La réunion sera la première réunion en personne entre le ministre des Finances de l’Union et les ministres des Finances des États en deux ans.

Réunion du Conseil de la TPS EN DIRECT : Le ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, a présidé aujourd’hui la 45e réunion du Conseil de la taxe sur les produits et services à Lucknow. La réunion était la première réunion en personne entre le ministre des Finances de l’Union et les ministres des Finances des États en deux ans. Au cours du mois précédent, la perception des recettes de la TPS s’élevait à Rs 1,12 crore lakh, ce qui était inférieur au crore Rs 1,16 lakh perçu en juillet, mais était toujours meilleur que la période de l’année précédente. Lors de la réunion du Conseil de la TPS d’aujourd’hui, les ministres des Finances devraient discuter de la recommandation du comité de montage visant à intégrer les applications de livraison de nourriture telles que Zomato et Swiggy dans le cadre des services de restauration et à les rendre assujettis à la taxe. En outre, le conseil de la TPS peut également discuter de l’introduction de l’essence et du diesel sous le régime de la TPS.