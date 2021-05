Conseil de la TPS EN DIRECT: le Conseil de la TPS doit se réunir; Taux d’imposition du vaccin Covid-19, déficit de rémunération des États à l’ordre du jour

Le Conseil de la TPS se réunira après une interruption de près de sept mois.

Réunion du conseil de la TPS EN DIRECT: Le Conseil de la TPS se réunira aujourd’hui après un intervalle de plus de sept mois pour discuter de la taxation des médicaments covid-19, des vaccins et des soins de santé, ainsi que du déficit d’indemnisation des États. Les ministres des finances de divers États et territoires de l’Union, ainsi que le ministre des Finances de l’Union, se réuniront par vidéoconférence et discuteront de questions importantes relatives à la fiscalité. Au programme de la réunion tant attendue du Conseil de la TPS, les questions fiscales entourant les services de soins de santé covid-19 qui sauvent des vies et les équipements tels que les concentrateurs d’oxygène, les services d’ambulance, entre autres. Les ministres des finances des États devraient également soulever la question du manque à gagner en matière de rémunération. Les collections de la TPS ont augmenté progressivement, franchissant la barre du crore Rs 1 lakh au cours des deux mois précédents.