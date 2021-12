Conseil d’expert sur la cryptographie : investir et oublier est-il le meilleur moyen de créer de la richesse ?

Image représentative

Par Edul Patel

Nous avons dû entendre plusieurs histoires de personnes investissant dans des actions XYZ il y a dix ans et les oubliant, ce qui s’est finalement transformé en millions de dollars actuellement. Bien que cela semble être une histoire de conte de fées, cela ne signifie pas nécessairement que cela sera toujours vrai. Plusieurs entreprises ont fait faillite et investir dans celles-ci n’aurait fait qu’anéantir le capital. Cela étant dit, les investissements destinés à long terme dans des entreprises fondamentalement bonnes donnent finalement les meilleurs résultats. Et cela est vrai sur tous les marchés financiers pour toutes les classes d’actifs.

Bien qu’investir et oublier puisse être un bon processus, on devrait idéalement détenir des actifs fondamentalement bons. Et cela nécessite une bonne quantité de recherche et une bonne dose de chance.

La meilleure façon de créer de la richesse à long terme est de suivre une approche disciplinée en matière d’investissement. La mise en place d’un plan d’investissement systématique ou SIP est un outil incroyablement puissant pour établir la discipline nécessaire à la constitution d’un patrimoine à long terme. Investir un montant fixe chaque mois vous éviterait d’avoir à chronométrer les marchés, car cela vous permet effectivement de faire la moyenne des coûts en dollars. Rester investi sur une période permettrait au pouvoir de la capitalisation de faire son effet et, en fin de compte, vous aiderait à faire fructifier votre patrimoine. Cependant, ce n’est pas aussi simple pour le marché de la cryptographie que pour le marché boursier. Dans le cas des marchés boursiers, il existe des sociétés de fonds communs de placement où les gestionnaires de fonds sont chargés de générer des rendements. Dans le cas du marché de la cryptographie, les options pour les investisseurs de détail sont limitées.

Faire vos recherches et diversifier vos investissements en crypto aidera les investisseurs à accroître leur richesse au fil du temps. Il y a certains facteurs à garder à l’esprit lorsque l’on investit à long terme.

La première étape serait d’investir sur un thème et de choisir plusieurs pièces dans ce thème. Au fil du temps, le revenu disponible augmenterait probablement à condition que les autres éléments restent constants. Une fois que le revenu disponible augmente, on pourrait envisager d’augmenter les investissements périodiques. Il assure une croissance régulière de votre capital et l’effet de capitalisation.

Construire de la richesse, c’est comme courir un marathon qui va loin, contrairement à un sprint court. Réinvestir les bénéfices serait plusieurs fois mieux que de retirer des bénéfices.

« Investir et oublier » n’est pas une façon prudente de créer de la richesse à long terme. Lorsque nous parlons d’investir dans la cryptographie, les gens oublient souvent qu’il y a tellement d’actifs qui ont fait faillite. Investir dans Bitcoin et Ethereum en 2018 aurait donné des retours multiples sur ces investissements. Cependant, il faut comprendre que ce sont des jetons fondamentalement forts. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable pour débarquer de telles pierres précieuses, car plusieurs pourraient être encore relativement inconnues et sous-évaluées.

Investir dans Ripple en 2018 à 3,31 $ et l’oublier aurait donné un rendement négatif de 67% aux investisseurs. Dans le même temps, investir dans l’ETH en 2018 à 800 $ et l’oublier aurait donné près de 500% de rendement. La clé est de diversifier les investissements entre les classes d’actifs et au sein d’une même classe d’actifs.

Oublier un investissement suggère que l’on espère que l’investissement prendra de la valeur. Cependant, le plus souvent, cette stratégie ne fonctionnerait pas à long terme. Faire preuve de diligence dans vos investissements et garder un œil vous assurerait de créer de la richesse à long terme.

(L’auteur est PDG et co-fondateur de Mudrex – Une plateforme d’investissement crypto basée sur un algorithme mondial)

(Les crypto-monnaies sont des actifs non réglementés en Inde. Elles sont très volatiles et investir dans celles-ci sans diligence raisonnable peut entraîner des pertes. Tout conseil ou suggestion fourni dans l’article est celui de l’auteur. Pelase consultez votre conseiller financier avant d’investir dans la crypto. Le gouvernement de l’Inde devrait bientôt présenter un projet de loi visant à réglementer les actifs et les échanges cryptographiques.)

