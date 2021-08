Conseil du travail suscite la fureur avec le projet d’annuler le monument aux morts pour des liens avec des « abus coloniaux » | Politique | Nouvelles

Le conseil municipal de Newcastle prévoit de donner une nouvelle “interprétation appropriée” à un monument honorant les 370 morts britanniques locaux pendant la guerre des Boers. La décision a été prise à la suite de la vague de manifestations de Black Lives Matter qui a eu lieu à travers le Royaume-Uni l’été dernier.

Les documents du Conseil affirment que la Seconde Guerre des Boers était une “entreprise coloniale” et que le monument dans sa forme actuelle n’est plus approprié.

La statue, officiellement appelée le Mémorial de la guerre d’Afrique du Sud, se dresse fièrement au Haymarket depuis plus de 100 ans.

Les membres du public ont payé pour le mémorial de 1908 pour commémorer ceux qui ont été perdus dans le conflit de 1899-1902.

La colonne mesure 24 m de haut et représente Nike, la déesse grecque de la victoire.

Il répertorie les noms de ceux qui sont morts à la guerre à ses côtés.

Le conflit a opposé l’Empire britannique et les forces de colonisation néerlandaises en République sud-africaine.

Les colons ont exigé que les Britanniques cessent d’envoyer plus de troupes dans la région et le conflit a éclaté lorsque l’ultimatum a été ignoré.

Les tactiques de la terre brûlée et les camps de concentration ont été utilisés comme tactiques pendant le conflit.

Le Conseil du travail a réévalué la statue dans le cadre d’un examen des « abus coloniaux » commémorés dans la ville.

Il a déclaré que la guerre “ne reflète pas bien l’histoire de la Grande-Bretagne”.

« Qui sommes-nous pour réévaluer ces pertes de vies sur la base de nos points de vue progressistes libéraux contemporains et les trouver indignes ou commémoratives ?

“Encore un autre exemple de réécriture du passé afin de signaler la vertu.

“Oh, comme nous sommes devenus tolérants.”

Mark Lehain de la Campaign for Common Sense a ajouté : « L’histoire est complexe et désordonnée, et nous ne devrions pas prétendre le contraire.

“Nous devons également nous garder de juger nos ancêtres sur les valeurs d’aujourd’hui.

« Il est essentiel que tout examen des monuments historiques tienne compte du contexte, et ne cherche pas seulement à condamner.

“Après tout, c’est l’avenir et non le passé qui compte le plus, et nous pouvons encore changer pour le mieux.”

Un porte-parole du conseil a déclaré: “En réponse aux manifestations contre le racisme qui ont commencé à Bristol l’été dernier, le conseil municipal a procédé à une révision urgente des lois à Newcastle.

“Pour élargir l’interprétation publique du mémorial de guerre sud-africain à Haymarket, nous avons l’intention d’installer deux panneaux d’information, l’un pour interpréter le statut et l’autre pour faire la lumière sur ses connexions locales dans la ville.”