Conseil NEET-PG 2021: les médecins protestataires rendent les blouses de laboratoire et organisent une marche

Intensifiant leur émoi face au retard du conseil NEET-PG 2021, des dizaines de médecins résidents à Delhi ont symboliquement « rendu leurs blouses de laboratoire » lundi et ont organisé une marche dans les rues.

Alors que la manifestation se poursuivait, les soins aux patients restaient affectés dans trois établissements gérés par le centre – les hôpitaux Safdarjung, RML et Lady Hardinge – et certains des hôpitaux gérés par le gouvernement de Delhi.

La Fédération des associations de médecins résidents (FORDA) est le fer de lance de la manifestation depuis plusieurs jours.

Le président de FORDA, Manish, a affirmé que les médecins résidents d’un grand nombre de grands hôpitaux avaient rendu lundi « leur tablier (sarrau) dans un geste symbolique de rejet des services ».

« Nous avons également essayé de marcher du campus du Maulana Azad Medical College (MAMC) à la Cour suprême, mais peu de temps après l’avoir commencé, le personnel de sécurité ne nous a pas autorisé à continuer », a-t-il déclaré.

Manish a également allégué que plusieurs médecins avaient été « détenus » par la police et emmenés dans les locaux du poste de police, avant d’être libérés après un certain temps. Il a également allégué que la police avait été utilisée et que certains médecins avaient été blessés.

FORDA, dans son compte Twitter, a également montré des policiers et des manifestants aux prises les uns avec les autres, avec un bus de police vu en arrière-plan.

Cependant, la police a nié toute allégation de lathicharge ou d’utilisation de langage abusif de leur part, et a déclaré que 12 manifestants avaient été arrêtés et libérés plus tard.

Ils ont dit que pendant plus de six à huit heures, les manifestants ont bloqué la route ITO. Des demandes répétées leur ont été faites pour s’éloigner de l’endroit, mais ils ont continué à bloquer la route. Plus tard, les deux chaussées de l’ITO Marg ont également été bloquées par les manifestants, selon la police.

« Nous avons parlé aux membres de l’association et essayé de régler le problème, mais ils ont continué à bloquer les routes », a déclaré un responsable de la police.

Selon la police, alors que les manifestants étaient retirés des routes, ils ont tenté de déchirer l’uniforme des policiers. Ils ont même cassé les vitres du véhicule de police et se sont mal comportés avec les forces de l’ordre.

« Nous avons rendu symboliquement le ‘taali, le thali’ et les fleurs et brûlé les ‘diyas’ et aujourd’hui nous avons également rendu notre tablier, qui est le symbole de notre service médical. Mais, nous n’avons rien entendu des autorités gouvernementales, donc notre protestation se poursuivra », a déclaré Manish.

L’association avait déclaré samedi que ses membres seraient contraints de demander une « démission massive » des services si leurs demandes n’étaient pas satisfaites au plus tôt.

Des dizaines de médecins résidents avaient également allumé des «diyas» samedi pour enregistrer leur protestation ici, même si les soins aux patients restaient affectés dans divers établissements de la ville.

Mercredi, un grand nombre de médecins avaient manifesté devant le Nirman Bhawan, qui abrite le bureau du ministère de la Santé de l’Union, puis en fin de soirée ce jour-là, ils s’étaient rassemblés dans les locaux du MAMC et avaient allumé des « diyas » et marché.

Le MAMC relève du gouvernement de Delhi et trois établissements, dont l’hôpital LNJP, lui sont rattachés.

Mardi dernier, un groupe de médecins avait jeté des fleurs sur des barricades de sécurité, fait claquer des ustensiles et applaudi devant le Nirman Bhawan ici, affirmant qu’ils « renvoyaient » symboliquement l’adulation dont ils étaient victimes pour être des guerriers de Covid.

