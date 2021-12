Conseil NEET-PG: après la confrontation médecins-police, le corps médical appelle à la fermeture pan-indienne le 29 décembre

La FAIMA a appelé tous les RDA qui lui sont associés ainsi que d’autres associations de médecins à travers l’Inde pour la fermeture complète des services de santé à partir de mercredi.

Des médecins manifestant à Delhi contre le retard du conseil NEET-PG 2021 et le personnel policier se sont affrontés dans les rues, les deux parties affirmant que plusieurs personnes ont été blessées dans la mêlée qui a suivi lundi. À la suite de la bagarre, la Fédération de l’association médicale de l’Inde (FAIMA) a appelé au retrait complet de tous les services de santé du pays à partir de 8 heures du matin le 29 décembre « pour protester contre la force brutale de la police de Delhi contre les médecins ».

La Fédération de toutes les associations médicales indiennes (FAIMA) a appelé tous les RDA qui lui sont associés ainsi que d’autres associations de médecins à travers l’Inde à la fermeture complète des services de santé à partir de mercredi. L’Association des médecins résidents de l’AIIMS a exprimé son soutien à la FORDA, déclarant qu’elle fermera tous les services non urgents mercredi si aucune réponse adéquate n’est reçue du gouvernement dans les 24 heures.

L’agitation, dirigée par la Fédération des associations de médecins résidents, dure depuis plusieurs jours, et FORDA a également déclaré que plusieurs de ses membres ont été « détenus » lorsqu’ils ont tenté d’organiser une marche de protestation depuis le Maulana Azad Medical College (MAMC) à la Cour suprême.

Le président de FORDA, Manish, a affirmé que les médecins résidents d’un grand nombre de grands hôpitaux avaient rendu lundi « leur tablier (sarrau) dans un geste symbolique de rejet des services ». « Nous avons également essayé de marcher du campus du Maulana Azad Medical College (MAMC) à la Cour suprême, mais peu de temps après l’avoir commencé, le personnel de sécurité ne nous a pas autorisé à continuer », a-t-il déclaré.

Manish a également allégué que plusieurs médecins avaient été « détenus » par la police et emmenés dans les locaux du poste de police, avant d’être libérés après un certain temps. Il a également allégué que «la force policière a été utilisée et que de nombreux médecins ont été blessés» lors de leur face-à-face dramatique.

Cependant, la police a nié les allégations de lathicharge ou d’utilisation de langage abusif de leur part, et a déclaré que 12 manifestants avaient été arrêtés et libérés plus tard.

Appelant cela un «jour noir» pour la fraternité médicale, de nombreuses femmes médecins ont affirmé qu’elles avaient été maltraitées lors de leur marche dans la journée qui a abouti à une confrontation intense avec la police et à une veillée jusque dans la froide nuit de décembre.

Le FIR a été enregistré en vertu des sections pertinentes du Code pénal indien pour les violations de Covid, les émeutes et les dommages aux biens publics, entre autres, a déclaré la police. Plus tard dans la nuit, un grand nombre de médecins résidents se sont rassemblés devant le poste de police de Sarojini Nagar. Mais, pour l’instant, personne n’a été arrêté, a indiqué la police.

Cependant, les médecins ont affirmé qu’un grand nombre de manifestants avaient été arrêtés par la police alors qu’ils tentaient de marcher de l’hôpital de Safdarjung à la résidence officielle du ministre de la Santé de l’Union Mansukh Mandaviya.

« Ils protestent et nous facilitons leur manifestation… ils sont en sit-in ici. Laissez-les d’abord s’installer, puis nous entamerons des discussions avec eux. Il est probable qu’une réunion immédiate puisse être organisée avec les responsables concernés la nuit, mais nous essayons de régler le problème », a déclaré un officier de police du district sud-ouest de la police de Delhi.

Le sous-commissaire de police (Sud-Ouest) Gaurav Sharma a déclaré que « Les médecins protestaient et ils se sont réconciliés grâce à des négociations. Ils ont été traités pacifiquement et renvoyés dans leurs auberges.

Dans une vidéo publiée par FORDA, un groupe de manifestants peut être vu en train de chanter l’hymne national devant un poste de police, tandis qu’un médecin peut être vu en train de dire à un groupe de se préparer à camper toute la nuit pour protester. Plus tard, un médecin résident a déclaré qu’après la libération de tous les médecins détenus, « les blessés iront à l’hôpital et tous se reposeront pour rentrer pour se regrouper demain ».

Les hauts dirigeants du Congrès, Rahul Gandhi et Priyanka Gandhi Vadra, ont également partagé un clip vidéo de la confrontation entre les médecins et le personnel de police, et ont apporté leur soutien aux médecins résidents qui protestaient.

Alors que la manifestation se poursuivait lundi, les soins aux patients restaient affectés dans trois établissements gérés par le centre – les hôpitaux Safdarjung, RML et Lady Hardinge – et certains des hôpitaux gérés par le gouvernement de Delhi. Mardi dernier, un groupe de médecins avait jeté des fleurs sur des barricades de sécurité, fait claquer des ustensiles et applaudi devant le Nirman Bhawan ici, affirmant qu’ils « renvoyaient » symboliquement l’adulation dont ils étaient victimes pour être des guerriers de Covid.

(Avec entrées PTI)

