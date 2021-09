Conseil principal JEE 2021 susceptible de commencer à partir de cette date, vérifiez les instructions à suivre lors du conseil

in

Les étudiants en s’appuyant sur les notes de passage de l’année précédente doivent avoir une idée juste de leur position par rapport à la concurrence et de la disponibilité des places dans les différents collèges.

Après la publication des résultats principaux du JEE, les étudiants sont à la recherche du meilleur collège possible auquel ils peuvent prétendre sur la base de leurs notes parmi les meilleurs des NIT, IIIT et GFTI. Même si les préparatifs de l’examen JEE Advanced se poursuivent, les étudiants surveillent également d’autres détails d’admission importants sur la base de leurs notes JEE Mains. C’est pourquoi le rôle de la Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) dans la conduite du conseil pour les sièges dans divers collèges est extrêmement important.

JoSAA dirige le conseil commun conjoint pour les candidats qualifiés JEE Main et JEE Advanced. Le conseil commun garantit qu’il existe un processus intégré pour les admissions dans les 31 NIT, 26 IIIT et autres instituts techniques financés par le gouvernement sur la base des rangs principaux JEE obtenus par les étudiants tandis que l’admission dans 23 IIT est effectuée sur la base de les rangs obtenus par les candidats dans leur test JEE Advanced.

Calendrier des consultations principales JEE

Une fois le résultat de l’examen JEE Advanced publié le 15 octobre, les dates de conseil seront annoncées sous peu. Selon les informations affichées sur le site Web de JEE Advanced, le conseil devrait commencer à partir du 16 octobre 2021.

Comment les candidats doivent-ils se préparer au conseil ?

Certaines des choses à faire et à ne pas faire que les candidats doivent entreprendre avant le début du conseil sont les suivantes :

1. Les étudiants doivent avoir une liste de contrôle des cours préférés car toutes les branches peuvent ne pas être du goût ou de l’inclination du candidat.

2. Les étudiants doivent posséder une autre liste des collèges les plus recherchés, suivie d’une liste séparée pour leurs meilleures alternatives au cas où ils ne parviendraient pas à obtenir une place dans le meilleur collège de leur choix.

3. Les étudiants en s’appuyant sur les notes de passage de l’année précédente doivent avoir une idée juste de leur position vis-à-vis de la concurrence et de la disponibilité des places dans les différents collèges.

2021 JEE principal processus de conseil

Inscription: Avant tout, les candidats doivent s’inscrire au processus de conseil. Les candidats peuvent le faire en saisissant leur numéro de candidature principal JEE et leur mot de passe. Il est à noter que l’inscription n’est à faire qu’une seule fois pour tout le processus de conseil et les séances suivantes.

Remplissage au choix: Il s’agit d’une étape cruciale car les étudiants doivent entrer dans le cours de leur choix avec les préférences du collège.

Allocation de siège fictive et verrouillage au choix: Afin de sensibiliser les étudiants au processus d’accompagnement, une séance d’attribution de siège et de verrouillage au choix est réalisée. JoSAA libère deux attributions de sièges fictifs au cours du processus. Il faut noter qu’à ce stade, les étudiants ont la possibilité de modifier leurs préférences.

Attribution des sièges: Les places seront attribuées sur la base des principaux rangs JEE, catégorie d’étudiants, choix des collèges entre autres. Une fois le siège attribué, les candidats doivent le télécharger. Ils doivent également s’engager à accepter la place et mentionner leur choix de conserver la place (option gel), de rechercher une revalorisation au tour suivant (option flottant) ou d’opter pour un nouveau cours dans le même collège (option diapositive).

Paiement des frais d’acceptation de siège: Les candidats qui ont obtenu un siège sont censés s’acquitter des frais d’admission au siège et remplir d’autres formalités. Les candidats SC/ST/PWD doivent payer Rs 15 000 tandis que les candidats de la catégorie générale paient Rs. 35 000. Les frais d’acceptation sont ensuite ajustés avec les frais académiques que l’étudiant paie finalement au moment de l’admission dans son collège et dans le cours de son choix.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.