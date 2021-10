Conseil technique : obtenez plus de durée de vie de la batterie de votre téléphone en train de mourir

À quand remonte la dernière fois que vous avez quitté la maison sans votre téléphone ? Moi non plus.

Au moment où votre téléphone disparaît, la panique s’installe. Appuyez ou cliquez pour trouver une méthode pour trouver votre téléphone, même s’il est enterré quelque part où vous ne pouvez pas entendre la sonnerie.

Lorsque vous êtes en déplacement et que vous réalisez que la durée de vie de votre batterie est faible, que pouvez-vous faire ? Continuez à lire pour quelques options solides.

Il y a un mode pour ça

Apple et Android ont tous deux un paramètre pratique spécifiquement pour les moments où vous manquez de jus, et il est relativement facile à activer. Ces modes basse consommation désactivent temporairement les applications, les fonctionnalités et les processus qui épuisent le plus la batterie.

Vous pouvez l’allumer manuellement et il s’éteindra automatiquement lorsque votre téléphone sera rechargé.

Un mot d’avertissement : votre téléphone ne sera pas à son meilleur dans ce mode. Pour commencer, si votre téléphone est en 5G, il repasse en 4G. Votre téléphone ne consultera pas vos e-mails et ne mettra pas à jour les actualités, la météo et les autres applications aussi fréquemment.

« Hey Siri » et « OK Google » ne fonctionnent pas. Vos notes, photos et rendez-vous ne seront pas non plus synchronisés avec le cloud tant que vous ne serez pas rechargé à au moins 80 %. Pourtant, il est utile à la rigueur.

Les applications sont l’un des plus gros tueurs de batterie. Appuyez ou cliquez ici pour découvrir quelles applications épuisent le plus la batterie et l’espace de stockage de votre téléphone.

Activation du mode faible consommation sur iPhone :

Ouvert Paramètres > Batterie.

Faites glisser la bascule à côté de Mode faible consommation vers la droite pour l’activer.

Dans iOS 9 et versions ultérieures, vous recevrez des notifications lorsque le niveau de votre batterie atteint 20 % et 10 %. Vous aurez la possibilité d’activer le mode faible consommation en un seul clic.

Activer le mode d’économie d’énergie sur Android :

La version Android de ce mode d’économie de batterie s’appelle Mode d’économie d’énergie, disponible sur le système d’exploitation Android 5.0 et supérieur.

Pour Samsung Galaxy :

Ouvert Paramètres > Sélectionnez Entretien de la batterie et de l’appareil.

Sélectionner Mode économie d’énergie.

Faites glisser la bascule à côté du mode d’économie d’énergie vers la droite pour l’activer.

Il existe de nombreux fabricants Android, tous avec leurs propres étapes et processus. Les étapes de votre modèle peuvent être différentes.

Vous n’avez pas de manuel d’utilisation ? Pas de soucis. Appuyez ou cliquez ici pour accéder à des milliers de manuels d’utilisation en ligne gratuits ou effectuez une recherche Google pour « votre modèle de téléphone + mode d’économie d’énergie ».

Autres façons de prolonger la durée de vie de la batterie

Bien que ces modes d’économie de batterie permettent d’économiser le plus de jus, ils désactivent certaines fonctions que vous pouvez utiliser. Essayez ces conseils pour économiser la batterie, mais vous ne voulez pas passer directement en mode faible consommation.

Baisser la luminosité : Plus l’écran est lumineux, plus vous utilisez de batterie. Baissez l’écran pour économiser un peu de jus.

Pour réduire la luminosité sur un iPhone, ouvrez Paramètres et sélectionnez Affichage et luminosité. Faites glisser la bascule sous Luminosité vers le la gauche pour le baisser. Si vous voulez le rendre plus lumineux, faites glisser la bascule vers le droit.

Pour Android, ouvrez Paramètres et sélectionnez Affichage. Faites glisser la bascule vers le la gauche pour réduire la luminosité ou à la droit pour l’élever.

Notifications de trottoir : Les dings, les pings et la récupération de données constants utilisent beaucoup de batterie. Désactivez les notifications pour les applications inutiles pour vous donner plus de temps.

Vous pouvez désactiver les notifications pour une application spécifique sur un iPhone directement depuis votre écran d’accueil ou votre écran de verrouillage. Déroulez l’écran de notification sur votre iPhone pour voir une liste des plus récents.

Appuyez longuement sur une notification, puis appuyez sur le trois points dans le coin supérieur droit. Vous obtiendrez une fenêtre contextuelle avec quelques options. Choisir Éteindre pour les arrêter complètement.

Vous pouvez suivre les mêmes étapes sur un téléphone Android. Balayez vers le bas sur le panneau de notification pour voir une liste de vos notifications. Appuyez et maintenez sur celui que vous souhaitez désactiver et appuyez sur Désactiver les notifications.

Vous pouvez également appuyer longuement sur une notification au fur et à mesure, puis appuyez sur le rouage des paramètres pour accéder directement aux paramètres de notification.

Désactivez les fonctionnalités non essentielles : Chaque fonctionnalité supplémentaire que vous utilisez, comme Bluetooth et Wi-Fi, épuise votre batterie. Désactivez-les si vous ne les utilisez pas.

Essayez le mode Avion : Ce paramètre désactive les connexions cellulaires et sans fil de votre téléphone. Lorsque vous avez besoin d’économiser la batterie, allumez-la puis éteignez-la à nouveau pour appeler ou envoyer un message.

Contrôler la température : Gardez la température de votre téléphone stable. Si vous êtes dans la voiture et que votre téléphone est posé sur le siège passager dans un rayon de soleil, vous remarquerez à quel point votre batterie se décharge plus rapidement.

Soyez prêt la prochaine fois : Je garde toujours une batterie portable dans mon sac. Vous pouvez recharger une banque d’alimentation à la maison et l’emporter avec vous. Le chargeur portable mince d’Anker est mince, abordable et fonctionne tout simplement.

