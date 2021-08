Conseils 401k 2021 – Choses à faire pour votre 401k si vous voulez être riche

Pour la plupart d’entre nous, y compris la version du début des années 20 de moi, une introduction à l’épargne-retraite se passe comme ceci : ! ” et puis… tu n’y penses plus jamais. (D’accord, d’accord, vous pourriez, mais pas avant d’avoir 35 ans.)

Honnêtement, je comprends – il y a peu de termes moins sexy que “compte de retraite”. Mais il y a peu de choses plus sexy que de pouvoir acheter de belles choses, voyager et simplement profiter de la vie après avoir arrêté de travailler (c’est-à-dire prendre sa retraite). Et vous ne pouvez rien faire de tout cela sans économiser, alors quel que soit votre âge, il est temps d’en faire plus.

Commençons par un petit fond : Un 401 (k) est un compte d’épargne dans lequel va une pépite de chacun de vos chèques de paie. Au fur et à mesure que cela s’additionne au fil du temps, il est également investi dans des fonds communs de placement qui, au cours de nombreuses années, le transforment en encore plus d’argent.

Si vous le définissez et l’oubliez, un 401 (k) augmentera à l’abri de l’impôt jusqu’à ce que vous vous retiriez et commenciez à faire des retraits pour payer, disons, une maison de vacances aux Bermudes (quoi ? Cela ne peut pas être seulement mon rêve). Mais! Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver d’ici 2060 (c’est une crise existentielle) et vous pouvez et devez agir maintenant pour vous assurer que vous êtes complètement chargé au moment où vous êtes prêt à encaisser. Voici comment faire exactement cela!

1. Personnalisez votre entrée de chèque de paie

Le pourcentage de chaque chèque de paie qui va dans votre compte de retraite est très important, et le paramètre par défaut de votre entreprise (généralement aux alentours de 3 %) est probablement trop bas, déclare Rachel Sanborn Lawrence, planificatrice financière certifiée, directrice des services consultatifs chez Ellevest. Le montant exact que vous devez mettre de côté chaque mois dépend vraiment du degré de richesse que vous souhaitez devenir et de la date à laquelle vous souhaitez le devenir, explique Priya Malani, cofondatrice de Stash Wealth, une plateforme d’investissement en ligne. Vous pouvez le découvrir à l’aide d’une calculatrice en ligne comme celle de NerdWallet.

2. Rencontrez votre (entreprise) match

BTW, si vous avez la chance d’avoir un programme de jumelage d’employeurs – où votre entreprise correspond à une partie de ce que vous mettez dans votre 401 (k) – assurez-vous de contribuer autant que votre employeur est prêt à le faire. S’il correspond jusqu’à 3 % mais que vous ne mettez que 1 ou 2 %, vous perdrez de l’argent gratuit supplémentaire.. Bien sûr, vous ne gagnerez peut-être pas assez pour atteindre votre pourcentage idéal en ce moment, et ce n’est pas grave. Rapprochez-vous le plus possible, puis envisagez de mettre en place une augmentation automatique de 1% chaque année, explique Malani. Vous ne le remarquerez probablement même pas, et si vous le faites, vous pouvez toujours le changer en arrière.

3. Assurez-vous que vous êtes investi dans ~ quelque chose ~

Surprendre! Les paramètres 401 (k) par défaut de certaines entreprises consistent simplement à garder votre argent au frais en espèces (alias dans un « compte du marché monétaire ») jusqu’à ce que vous leur disiez quoi en faire, dit Malani. Pas idéal – vous voulez que ce $ soit investi dans des fonds communs de placement afin que vous puissiez gagner les intérêts et les dividendes dont vous aurez besoin pour être un milliardaire (ou presque) au moment de votre retraite. Ce qui nous amène à…

4. Commencez avec un fonds à « date cible »

C’est ennuyeux, désolé, car toutes les entreprises ne proposent pas les mêmes types de fonds communs de placement. Mais en général, recherchez un fonds conçu pour les personnes qui prennent leur retraite vers une certaine année (pour vous, encore une fois, cela pourrait être 2060ish). Les fonds avec des dates cibles lointaines comportent un peu plus de risques que ceux avec des dates cibles plus proches, mais ils restent des investissements solides pour les personnes qui ne prennent pas leur retraite avant LONGTEMPS (encore une fois, vous !) – principalement parce qu’un risque plus élevé peut = récompense plus élevée sur le long terme.

5. Ensuite, lisez le reste du menu

Bien qu’un fonds axé sur l’âge soit un excellent point de départ, vous pourriez gagner encore plus avec d’autres options de placement, explique Sanborn Lawrence. L’objectif global est de placer votre argent dans de nombreux secteurs et types d’investissements (regardez la section « analyse de portefeuille » du profil de votre fonds, s’il en a un). De cette façon, même si le marché boursier s’effondre, votre compte ne sera pas effacé.

Oh, and any fund that charges more than 1 percent (look for the words “expense ratio”) to maintain—yes, you pay that fee—probably isn’t worth it, adds Kiersten Saunders, cofounder of the personal-finance blog Rich & Régulier. Elle recherche des fonds avec des frais d’environ 0,1%.

6. Obtenez un Roth 401 (k)

Cette sorte de nouvelle façon d’investir dans votre retraite permet vous payez des impôts sur l’argent que vous mettez maintenant par rapport à lorsque vous prenez votre retraite. Et c’est génial, puisque vous ne savez pas dans quelle tranche d’imposition vous serez (et imposé) dans 30 ou 40 ans, explique Charly Stoever, coach financier et ancien agent de change.

Si votre entreprise propose cette option, il est judicieux de placez la moitié de votre épargne-retraite dans un 401 traditionnel (k) et l’autre moitié dans un Roth 401 (k). Cela vous permettra de retirer stratégiquement de l’argent de l’un ou l’autre compte plus tard, en fonction de votre revenu cette année-là. jeSi votre entreprise ne propose pas de Roth 401 (k), contactez une société d’investissement comme Fidelity pour voir si vous pouvez créer un compte de retraite Roth individuel. (ils sont généralement appelés Roth IRA). Même mettre 100 $ dans un chaque mois à partir du moment où vous avez 25 ans jusqu’à votre retraite pourrait représenter des centaines de milliers de dollars, sinon plus, selon l’experte financière Suze Orman.

7. Ne laissez pas les vieux 401 (k) derrière vous

Ces comptes peuvent survivre longtemps après votre dernier jour de travail. SW avant de partir, parlez aux RH ou à la société d’investissement qui gère votre compte. Ils peuvent vous aider à transférer l’argent dans le programme 401 (k) de votre nouvel employeur ou dans votre propre compte d’épargne-retraite individuel.

Si vous pensez avoir déjà accidentellement abandonné un 401 (k), appelez votre ancienne entreprise ou utilisez un site comme Unclaimed.org pour le ramener sain et sauf à la maison où il appartient. Parce que rappelez-vous : vous seul pouvez l’aider à devenir grand et fort, bb.

Sesali Bowen

