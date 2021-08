Conseils clés pour maximiser votre présence sur Instagram [Infographic]

Si vous souhaitez développer votre audience Instagram et maximiser l’engagement dans l’application, vous devez commencer par les bases.

La création d’un profil efficace est la première étape, tandis que la cohérence de la publication est également d’une importance cruciale, vous devez donc définir un calendrier de téléchargement et vous y tenir. Cela vaut également la peine d’essayer les différentes options de contenu sur la plate-forme, comme les histoires et les bobines, en plus des publications de flux. Certains ont suggéré qu’Instagram donne la priorité aux profils qui utilisent toutes ces fonctionnalités (en particulier les plus récentes), mais au moins, cela élargit votre exposition potentielle au contenu et offre aux utilisateurs un autre moyen de découvrir votre marque.

Il faut du temps pour construire un réseau IG solide, mais en couvrant les bases et en construisant à partir de là, vous vous créez la meilleure opportunité de maximiser votre retour.

L’équipe de Giraffe Social Media a récemment créé cette infographie sur les bases clés d’Instagram, pour vous aider à démarrer et à développer votre profil dans l’application.