Conseils d’allergologues pour un Noël en toute sécurité

25/12/2021 à 20h00 CET

Que nous décidions de rencontrer nos familles, ou que nous choisissions de les passer dans notre groupe de coexistence à cause de la pandémie, nous sommes sûrs de profiter dîners et repas spéciaux.

En tout cas, ce sont des jours difficiles pour tous ceux qui souffrent allergies alimentaires.

Cela peut vous intéresser : l’allergie est-elle la même chose qu’une intolérance alimentaire ?

En fait, dans Noël Les cas de réactions allergiques aux aliments se multiplient, soit du fait de transgressions alimentaires volontaires ou involontaires, soit du fait de l’apparition de nouveaux cas d’allergies alimentaires.

Actuellement, sept réactions allergiques graves sur dix surviennent au restaurant, et précisément à ces dates les repas de famille sont fréquents, chez quelqu’un d’autre ou au restaurant.

Et bien que la bonne nouvelle soit que dans la plupart des cas, les manifestations cliniques de l’allergie alimentaire soient bénignes – démangeaisons de la bouche et/ou de la gorge, démangeaisons de la peau avec ou sans urticaire sur la peau – présentent parfois des symptômes plus graves.

On parle de problèmes digestifs (nausées, vomissements, diarrhée), respiratoires (essoufflement, bruits respiratoires ou respiration sifflante), vertiges, perte de conscience et même anaphylaxie, une réaction allergique grave et potentiellement mortelle.

Les réactions allergiques aux aliments sont immédiates

Réactions allergiques aux aliments apparaissent généralement en quelques minutes contact ou ingestion de l’allergène, et une petite quantité peut suffire à déclencher une réaction grave.

En effet, chez certaines personnes il peut y avoir des circonstances aggravantes, comme l’asthme, l’exercice physique ou la consommation d’analgésiques et/ou d’alcool.

Plus précisément, dans la population pédiatrique, principal responsable les aliments allergènes sont : lait, œuf, poisson ou noix.

Alors que chez les adultes, il est plus fréquent de trouver des allergies aux noix, au poisson, fruits de mer et quelques fruits.

Les experts conseillent

Pour tout cela, une année de plus, le Comité des allergies alimentaires de la Société espagnole d’allergologie et d’immunologie clinique (SEAIC) partage une série de recommandations pour profiter de ces réunions de Noël dans un environnement sûr pour les personnes allergiques :

Contactez à l’avance le restaurant où vous allez déjeuner ou dîner pour lui communiquer les aliments auxquels vous êtes allergique afin d’identifier les plats à éviter et proposer des alternatives Vérifiez les aliments qui sont consommés pour la première fois, notamment chez les enfants.

À l’heure actuelle, de nombreuses personnes essaient pour la première fois des aliments potentiellement allergènes et consomment des bonbons de Noël, des sauces ou des préparations très élaborées qui contiennent des ingrédients cachés tels que du lait, des œufs ou des noix parmi leurs composants.

Lors des célébrations à la maison, demandez à l’avance si l’un des invités est allergique à un aliment.

Dans la mesure du possible, l’idéal est d’éviter cet aliment, mais si ce n’est pas possible : il est recommandé d’identifier clairement et facilement les plats que vous pouvez manger et ceux que vous devez éviter.

Vérifiez l’étiquetage de tous les produits qui vont être utilisés en cuisine.

Il est très courant de consommer des bonbons faits maison qui contiennent bon nombre des allergènes les plus courants : lait, œuf ou noix, donc tous ses ingrédients doivent être connus à l’avance.

Préparez d’abord des aliments sans allergènes et réservez-les correctement séparés et protégés. De cette façon, nous éviterons la contamination croisée avec d’autres préparations, que ce soit par les mains ou par l’utilisation de couverts et d’ustensiles de cuisine.

N’oublions pas non plus que certains aliments, comme les crustacés, peuvent provoquer des symptômes en respirant les fumées de cuisson.

Pour cette raison, il faut éviter que la personne allergique soit présente lors de sa préparation et à la fin, bien nettoyer toutes les surfaces et aérer la cuisine.

Se conformer au traitement contre les allergies. Les vacances et les vacances nous font rompre avec la routine et les horaires sont modifiés.

Les experts ont observé que de nos jours les cas d’exacerbations d’asthme ou de rhinite sont précédés d’une mauvaise observance des traitements, ce qui peut favoriser l’apparition de crises respiratoires.

Un asthme mal contrôlé peut aggraver une réaction allergique aux aliments.

Ayez toujours sur vous les médicaments de secours recommandés par l’allergologue. L’auto-injecteur d’adrénaline est un dispositif simple à utiliser et constitue le seul traitement de choix en cas d’anaphylaxie.

N’oubliez pas de vérifier la date de péremption et assurez-vous toujours qu’il est emporté avant de quitter la maison.

Il est important que la personne allergique et son environnement sachent identifier une réaction allergique, savoir comment agir, en plus de savoir comment utiliser l’auto-injecteur d’adrénaline en cas d’urgence.

Si une réaction allergique survient pour la première fois, il est important de noter soigneusement tous les aliments ou médicaments qui ont été consommés dans les heures précédentes pour faciliter l’étude ultérieure par l’allergologue.Ne pas confondre intolérance et allergie. Bien que le SEAIC recommande aux personnes souffrant d’intolérances alimentaires de surveiller également leur alimentation, les allergologues rappellent qu’il s’agit de pathologies différentes, avec des causes différentes.

Contrairement à une intolérance, une réaction allergique alimentaire peut avoir des conséquences fatales immédiates ou à court terme.

Par conséquent, les experts mettent en garde sur l’importance de ne pas confondre les allergies avec les intolérances alimentaires.

Et toujours des mesures préventives contre le Covid

Préoccupés par le nombre quotidien d’infections que cause cette sixième vague de la pandémie, «de la Société, nous voulons vous rappeler l’importance de suivre et de maintenir toutes les mesures de sécurité dues à la COVID-19, ainsi que les directives de vaccination à éviter de nouvelles contagions ».

Enfin, le SEAIC rappelle que le allergologue est le seul spécialiste avec une formation formelle et une qualification officiellement reconnue pour soigner les enfants et les adultes atteints de maladies allergiques.

Par conséquent, il serait souhaitable que toutes les communautés autonomes espagnoles disposent d’un nombre suffisant de services d’allergologie en santé publique afin de desservir ce groupe de population.