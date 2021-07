Conseils d’Alonso pour rendre les qualifications de sprint « plus épicées »

Fernando Alonso a apprécié l’incursion de la Formule 1 dans les qualifications de sprint, mais estime qu’un train de pneus et une tentative lors des qualifications de vendredi le rendraient “plus épicé”.

Le double champion du monde a saisi l’occasion alors que la Formule 1 s’essaie au sprint pour se qualifier pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Bien qu’il ne se soit qualifié que P11 vendredi soir, ratant une place en Q3 de 0,025 seconde, il a réalisé un blinder du premier tour lors des qualifications de sprint de samedi soir.

Passant de la 11e à la cinquième place sur son Pirellis souple, il a été dépassé par les deux McLaren lors de la course de 17 tours mais a tenu Sebastian Vettel dans les derniers tours pour terminer 7e.

Alonso a apprécié le procès, mais estime qu’il reste encore beaucoup à faire pour le pimenter.

“Quand je regardais les courses à domicile vendredi, cela ne signifiait rien parce que les longs runs sont très importants pour les équipes mais pas pour les gens à la maison”, a-t-il déclaré via The Race samedi après les qualifications.

“J’espère que nous pourrons conserver ce format et si quelque chose je suggère que les vendredis pourraient être plus épicés. Comme avoir un train de pneus et une tentative par tout le monde. Cela donne la même chance à tout le monde – ce n’est pas injuste ou un ordre inverse ou quelque chose comme ça.

«Mais si nous avons une chance, c’est la même chose pour tout le monde et peut-être que cela changera quelque chose. Parce que nous avons vu hier avec six essais, six trains de pneus, nous terminons dans l’ordre de performance de nos voitures, comme à chaque qualification. Peut-être que nous pouvons changer cela.

Vettel, qui a combattu Alonso pour la position en fin de Grand Prix alors que les anciens champions du monde ont remonté le temps, estime que le format du week-end de qualification pour le sprint est «mieux» que d’avoir un tas de séances d’essais.

C’est un P8 pour Sebastian au #F1Sprint 🏁 Cela signifie qu’il prendra le départ de la course de demain depuis la 8e place ! | Seb : “J’ai essayé mais je n’ai pas pu m’approcher assez [to Alonso] aux endroits où je devais le faire. Quoi qu’il en soit, arrivé au drapeau!”#BritishGP 🇬🇧 #Vettel pic.twitter.com/J1ByeFHRqw – Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) 17 juillet 2021

« Nous aimons la course, c’est une petite course et c’est bizarre parce que c’est de loin la course la plus courte que j’ai faite depuis des années, mais oui, ce n’est pas mal.

« Je pense qu’hier [Friday] pour être honnête, c’était très amusant, d’avoir déjà quelque chose un vendredi qui compte, c’était bien.

«Je pouvais voir que peut-être à l’avenir il y en aura plus. Les gens ont aimé ça, je suppose que c’est mieux qu’un tas d’essais libres.

