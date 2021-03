Conseils de démarrage: comment et pourquoi constituer une équipe d’ingénierie diversifiée

La question de savoir ce qui se passe lorsque vous donnez la priorité à la diversité et ce qui se passe quand vous ne le faites pas, est au premier plan de la discussion de démarrage.

Tout au long de ma carrière, je me suis toujours efforcé de constituer des équipes diversifiées. Je pense que c’est important pour la santé de l’entreprise, mais à un niveau plus profond, pour la santé de la culture d’entreprise.

Certes, je ne suis pas un expert en matière de diversité et d’inclusion. Je ne peux pas et n’essaye pas de parler au nom des minorités sous-représentées, je ne peux que partager mon point de vue en tant que chef d’équipe à succès dans plusieurs startups prospères.

Mon point de vue est soutenu par une pléthore de recherches. Selon Gartner (2019), les équipes diverses sont 12% plus productives que les équipes homogènes et c’est quelque chose que j’ai vu de ma propre expérience. Les avantages et l’importance de la diversité vont de l’augmentation des rendements financiers à une meilleure prise de décision. Les limites de la diversité ne se limitent pas à la race et au sexe, mais comprennent également des attributs tels que l’âge, l’emplacement géographique et diverses approches de résolution de problèmes.

J’aimerais partager mes idées sur la création d’une équipe créative et engageante.

Commencer à partir de zéro

Le moyen le plus efficace de constituer une équipe diversifiée est de commencer par le début. Il est important de ne pas tomber dans le piège de croire qu’un bon «ajustement culturel» est simplement quelqu’un avec qui vous voudriez prendre une bière. Construire une équipe culturellement riche doit être intentionnel. J’aborde l’embauche avec l’intention de constituer une équipe avec une grande variété d’expériences et d’expertises. Lorsque des coéquipiers qui pensent différemment les uns des autres collaborent, ils génèrent les idées les plus innovantes.

Pour trouver des talents sous-représentés, je construis des partenariats avec des établissements d’enseignement dédiés aux communautés mal desservies. J’aime travailler avec les collèges communautaires, les HBCU, les écoles de métiers, les programmes de certification et les bootcamps de haute qualité. Ces institutions se spécialisent dans la préparation des non-citoyens, des anglophones non natifs et des personnes issues de milieux socio-économiques moins favorisés à une carrière réussie.

Ces anciens sont motivés à construire et à contribuer. Ils ont juste besoin de la bonne opportunité pour mettre en valeur leur potentiel. Avec mes startups à distance, je ne suis pas limité à l’embauche à partir d’un seul emplacement géographique. Il existe une diversité précieuse dans les compétences des diplômés du Chili par rapport aux diplômés du Montana.

Lors d’une précédente startup, nous avions un employé avec un diplôme en commerce qui résolvait les problèmes en écrivant du code. Cet employé était un diplômé d’université de première génération et, en grandissant, il a été dissuadé à plusieurs reprises de l’informatique parce que ce serait «trop dur» pour eux. Je suis fier d’annoncer qu’ils sont devenus ingénieur senior et ont terminé une maîtrise en science des données.

Au fur et à mesure que je construis une nouvelle entreprise, en fonction de l’emplacement, je considère les établissements d’enseignement qui sont souvent négligés. Cela me donne la possibilité de choisir parmi un bassin de talents différent.

Créer un réseau

Chaque embauche apportera sa communauté unique à l’équipe. Vos trois premières embauches sont essentielles à la façon dont vous développerez éventuellement votre équipe. Ces trois personnes ont préparé le terrain pour les 30 prochains en ce qui concerne la façon dont elles pensent, recrutent et conservent les talents, et en tant qu’entrées dans de nouvelles communautés et réseaux.

Une société de ressources humaines de Seattle crée un programme virtuel pour répondre à la demande croissante de formation à la diversité

Pour obtenir les meilleurs résultats, commencez à embaucher dès que possible dans différentes communautés. L’équipe sera à la fois et se sentira culturellement hétérogène, et les membres apprécieront cette diversité à mesure que l’équipe grandira. Une équipe initialement diversifiée vous ouvrira les portes de viviers de talents dont vous ignoriez même l’existence.

D’après mon expérience, une équipe plus diversifiée produit les résultats les plus positifs et les plus dynamiques. Je ne veux pas créer une équipe composée principalement de diplômés de la même université avec quelques valeurs aberrantes. Je veux créer une équipe de valeurs aberrantes, car elles se lieront sur leurs perspectives uniques et formeront leur propre pack.

Dans une startup précédente, j’ai construit notre première équipe à San Jose, au Costa Rica. Les principales opportunités d’emploi pour les développeurs de logiciels dans cette région étaient dans la finance. Ces environnements d’entreprise étouffants ne toléraient pas les violations du code vestimentaire. Leurs pratiques d’embauche visaient à recréer le sentiment de «similitude» parmi leurs employés.

Nous avons recruté les personnes qui voulaient travailler dans une communauté qui célébrait des individus uniques. Nos cinq premiers développeurs étaient des skateurs et des punk rockers. Ils venaient de diverses régions économiques et géographiques. Parce que nous avons construit notre équipe autour d’une culture d’acceptation, elle s’est rapidement développée pour inclure les femmes, les LGBTQ + et les personnes de couleur. En deux ans, nous sommes passés à 90 développeurs au Costa Rica.

Il y a du pouvoir à créer une communauté sur le lieu de travail. Dans ma startup actuelle, Strike Graph, nous n’avons pas du tout utilisé de recruteur. En fait, nous avons utilisé presque exclusivement des références personnelles pour développer notre incroyable équipe.

Nous classons les qualités individuelles un peu différemment ici. Nous sommes une entreprise de technologie, mais notre équipe est uniformément peuplée de diplômes en informatique, de diplômés de camps d’entraînement et de boursiers Fulbright devenus des skieurs de fond devenus gestionnaires de la réussite des clients.

Bien que ces caractéristiques expérientielles soient importantes, nos employés proviennent également de communautés de couleur et sont diversifiés entre les sexes. Nous sommes un ensemble de développeurs, de penseurs critiques et de diplômés en arts libéraux qui sont particulièrement bien placés pour communiquer efficacement notre modèle de données. Ces diverses perspectives donnent à notre travail à la fois une ampleur et une profondeur dans la réalisation de nos objectifs et au service de nos clients.

La diversité fait du bien

Une main-d’œuvre diversifiée est indéniablement pratique. Si vos clients sont diversifiés, vos solutions devront emboîter le pas. Une équipe diversifiée qui se concentre sur les comportements inclusifs nécessitera une culture de loyauté, de soutien et de résolution de problèmes innovante. Une équipe avec ces valeurs produira certainement un travail de meilleure qualité, fournira de meilleures boucles de rétroaction et des solutions plus créatives. Les avantages de cette approche de la consolidation d’équipe vont bien au-delà des mesures commerciales, et cela fait du bien.

En termes simples, embaucher une équipe diversifiée est la bonne chose à faire. Si vous le faites avec votre cœur, comme je me suis toujours efforcé de le faire, vous construisez un avenir meilleur pour vos employés, vos clients et leurs communautés.

Mon équipe est composée à parts égales d’hommes, de femmes et de membres non binaires. Nous venons de plusieurs pays et parlons différentes langues maternelles. J’apprends de mon équipe chaque jour. Ils me mettent au défi d’élargir mon état d’esprit et d’aborder les problèmes sous différents angles. Ils proposent des idées que je n’aurais jamais envisagées.

Mes collègues sont probablement fatigués de mon mantra «le développement de logiciels est un sport d’équipe». Avec une équipe diversifiée, le fil conducteur de tous les employés est le sentiment d’appartenance partagé. C’est ce qui fait de notre travail une joie. Ce que nous faisons ne peut être accompli par un seul ingénieur senior. Pour réussir, nous devons nous unir au nom d’un résultat collectif.

En tant qu’êtres humains, il est naturel de se sentir parfois comme un «étranger». Lorsque j’ai commencé mon premier emploi en cybersécurité dans une multinationale de télécommunications, mes dreadlocks et mes tatouages ​​ont amené certains de mes collègues à me traiter comme un imposteur. J’ai été à plusieurs reprises diminué et rabaissé pour mon apparence. Finalement, je suis parti pour trouver une entreprise qui avait une culture fondamentale d’acceptation.

Finalement, j’ai décidé que je devais créer l’environnement profondément collaboratif que je désirais tant. J’ai travaillé dur et j’ai eu la chance d’être l’un des fondateurs ou des premiers contributeurs de nombreuses grandes entreprises. Chez Strike Graph, nous avons une mission simple: «apporter une valeur évidente à nos clients et prendre soin de nos employés.» Cela inclut tous les employés, quel que soit le chemin qu’ils ont emprunté ou la culture qu’ils apportent à notre équipe. Nous avons embauché avec l’intention de cultiver la diversité. Pour cette raison, nos nombreux individus différents créent un collectif exceptionnellement fort et unique.

Je suis fier des grandes choses que mon équipe a déjà accomplies. Nos investisseurs sont impressionnés par nos progrès et nos clients sont ravis de voir ce que nous accomplirons ensuite. Je suis convaincu que nous continuerons d’apprendre les uns des autres tout en développant notre communauté diversifiée en 2021.