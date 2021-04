Conseils de Fantasy Premier League: Harry Kane est le meilleur choix de capitaine et pourquoi les actifs de Leeds sont attrayants dans GW30

Chaque semaine, Sport360 vous apportera des conseils pour le match de football fantastique officiel de la Premier League anglaise. Envie de vous opposer à nous? Vous pouvez rejoindre « Sport360 Fans League » en utilisant le code: tc90vz

Blank Gameweek 29 en Fantasy Premier League allait toujours être une affaire de faible score avec seulement quatre matches pour un total moyen de seulement 25 points.

La rupture internationale qui a suivi a naturellement laissé les managers anticiper avec impatience GW30 dans le but d’obtenir des points indispensables à leur actif.

Il y aura également de nombreuses occasions de marquer lourdement avec des matchs attrayants, notamment les matchs à domicile de Chelsea et de Manchester United contre West Brom et Brighton respectivement.

Leeds apprécie également une rencontre invitante à la maison avec un Sheffield United en difficulté, tandis que Tottenham sera tout aussi optimiste quant à son voyage à Newcastle.

Ce tour comprend également quelques gros affrontements avec Manchester City et Liverpool visitant Leicester City et Arsenal.

Voici quelques conseils pour vous guider à travers le GW30.

CAPITAINE – HARRY KANE | TOTTENHAM | 11,6M

Comme si nous avions besoin d’une preuve supplémentaire de la forme actuelle de Harry Kane, il a réussi à ajouter deux buts supplémentaires à son impressionnant record international au cours des deux matchs auxquels il a joué pendant la trêve internationale.

Ses 17 buts et 13 passes décisives cette saison ont solidifié son statut de gros frappeur de la FPL. Il a également le meilleur ratio minutes par objectif-implication ce trimestre [79].

La forme récente de Kane dans la ligue est également encourageante. Quatre buts et deux passes décisives dans les quatre dernières GW font une bonne lecture, alors qu’il a également eu cinq grosses chances et 10 tirs de l’intérieur de la surface pendant cette période.

Le match est le plus gros argument de vente, cependant, avec Newcastle en plein désarroi et ayant concédé 24 buts jusqu’à présent en 2021 – seul Southampton a fui plus.

Les meilleurs attaquants sont impitoyables et Kane a été tout-en-un contre des équipes dans la moitié inférieure du tableau cette saison, récoltant 11 buts et neuf passes décisives en 14 matches.

ALTERNATIVE

BRUNO FERNANDES (11,5 m) continue d’être la pièce maîtresse de l’attaque de United et est toujours au bord d’un grand coup. Il a créé le plus de chances [82] et de grandes chances [17] cette saison.

CHOIX AUDACIEUX

RAPHINHA (5,7 m) est sans aucun doute le meneur de jeu en chef pour un Leeds effervescent. Personne n’a plus que ses 11 tentatives d’aide au cours des quatre dernières GW et il fait face à une défense vulnérable de Sheffield United.

UN À OBTENIR

DOMINIC CALVERT-LEWIN | EVERTON | 7,6 M

Revenant à son meilleur depuis son retour de blessure, Dominic Calvert-Lewin a vu quatre grosses occasions dans les quatre dernières GW. Il a recommencé à marquer des buts contre Burnley en GW28 et a même impressionné l’Angleterre en mission internationale, faisant un doublé. Crystal Palace s’est avéré faible contre les assauts aériens et c’est là que l’attaquant d’Everton est à son meilleur.

UN À ÉVITER

LEWIS DUNK | BRIGHTON | 5.2M

La défense de Brighton a impressionné ces derniers temps et Lewis Dunk a été à l’avant-garde, mais leur objectif est appelé à subir plus de pression dans les semaines à venir. Un voyage à Old Trafford ce week-end est le premier de trois matches difficiles consécutifs avant une fin de saison difficile.

ACHETER AFFAIRE

ANTONIO RUDIGER | CHELSEA | 4,7 M

Antonio Rudiger s’est avéré être l’un des habitués d’une défense obstinée de Chelsea sous Thomas Tuchel. Les Blues offrent un bon rapport qualité-prix pour des points constants et leur arrière central allemand représente un moyen bon marché dans leur ligne arrière qui a gardé cinq feuilles blanches au cours des six derniers matchs.

