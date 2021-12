Conseils de fitness par l’entraîneur de fitness pro Sunil Kumar Dinda

L’exercice maintient non seulement notre corps en bonne forme, mais nous aide également à rester à l’écart de diverses maladies.

Nous vivons actuellement une époque très incertaine. Il y a deux ans, l’époque était différente et les gens avaient des routines de remise en forme différentes. Les choses post-pandémiques ont changé et les temps ont été très sensibles pour tout le monde. Cependant, une chose qui a été sous-estimée et qui a refait surface est l’ajustement. Quand il s’agit de fitness, il est interprété différemment par tout le monde, bien que la santé ait le même sens. Lorsque notre corps est en forme, cela signifie qu’il est également en bonne santé. Si nous définissons le mot fitness, cela signifie que notre corps est en forme et que nous pouvons effectuer chaque tâche avec agilité et prudence. Être en forme comprend des muscles en forme et la force des os et permet également de rester à distance des divers problèmes de santé. Parfois, nous nous demandons quels sont les différents exercices ou techniques afin que nous puissions construire notre endurance musculaire pour cela, c’est la méthode d’entraînement en résistance et cela rend nos muscles plus forts. La marche rapide, les exercices de musculation, la natation et le vélo sont des exemples de fitness. Lorsque nous exerçons nos muscles deviennent plus flexibles, supprimant ainsi la raideur, nous avons donc tendance à rester souples. La flexibilité des muscles est atteinte par un exercice à flux continu, ce qui permet de rester en forme et flexible.

Laissez-nous en apprendre davantage sur les types de techniques de fitness en détail.

La recherche montre qu’il existe quatre types de techniques de mise en forme : l’endurance, la force, l’équilibre et la flexibilité. Il est important d’avoir quatre types de programmes de conditionnement physique dans votre routine quotidienne. En dehors de cela, il existe également des éléments de forme physique tels que la capacité aérobique, la structure corporelle, la composition corporelle, la flexibilité et la force musculaires.

Mais il faudrait un expert comme Sunil Kumar Dinda, qui possède une riche et vaste expérience en tant qu’entraîneur de fitness et a formé le célèbre ancien détenteur du fast-holder Ashok Dinda. L’entraînement physique nécessite des années de pratique rigoureuse et d’adaptation de diverses techniques qui renforcent l’endurance. En outre, Sunil a atteint un sens aigu en tant que célèbre entraîneur de cricket ces derniers temps et a entraîné de nombreux joueurs de cricket dans le prestigieux Ranji Trophy, IPL et de nombreux autres tournois d’État. Ce passionné de fitness possède « DFT Strength and Conditioning. Ils proposent divers forfaits dynamiques et personnalisés qui visent à transformer le niveau de forme physique global de la personne et à aider les gens à atteindre le chemin de la forme physique avec clarté et force.

Sunil Kumar Dinda, entraîneur professionnel de fitness

Quels sont les différents types de fitness et leurs techniques ?

Voici quelques conseils pour la remise en forme :

– Marche rapide : elle aide à réguler le flux sanguin global du corps et à réduire la graisse et à la transformer en masse musculaire.

– Entraînement de force : Un corps est en bonne forme en faisant des exercices de force. On enlève la masse du corps et augmente le métabolisme. Pour être en forme, il faut s’entraîner à intervalles réguliers. Il réduit non seulement la graisse abdominale, mais élève également l’image et la forme du corps.

– Faire de l’exercice quotidiennement pendant une heure : la régularité est importante et si nous faisons de l’exercice quotidiennement pendant une heure, cela régule notre niveau de glucides et nous maintient en forme.

De nos jours, les gens créent du contenu de fitness numérique car ils sont conscients de la puissance du cyberespace et de la façon dont les gens peuvent en bénéficier. Être en forme est une nécessité dans le monde d’aujourd’hui et il vise à rendre les gens en forme et en bonne santé. L’exercice maintient non seulement notre corps en bonne forme, mais nous aide également à rester à l’écart de diverses maladies. On perd du poids par des exercices réguliers et peut aider une personne à vieillir avec grâce. Si nous ne sommes pas en forme, nous avons tendance à être léthargiques et la forme physique est le seul moyen de développer l’endurance et d’améliorer la force respiratoire et les conditions cardiovasculaires. Mais il faut un outil et les moyens de le faire le plus efficacement possible. La forme physique augmente notre capacité à performer, nous rend agile et augmente nos actions réflexes. Grâce à de meilleures vidéos en ligne, il est facile de s’adapter car la communication est facile et elle est plus abordable. La forme physique a un sens différent pour tout le monde et cela ne signifie pas que vous êtes un marathonien, cela signifie simplement que vous êtes en forme et en bonne santé. La santé est le seul moyen de réussir dans la vie. La forme physique est attribuée à la capacité du corps à se déplacer librement et sans aucune douleur. Englobant toutes les composantes du fitness, notre corps est exempt de problèmes de santé.

