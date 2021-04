Conseils de l’ancien guitariste de Kiss Bruce Kulick aux nouveaux artistes: «  Il faut juste persévérer et continuer à travailler dur  »

Dans une nouvelle interview The Sessions, ancien EMBRASSER et courant CHEMIN DE FER GRAND FUNK On a demandé au guitariste quels conseils il donnait aux artistes en herbe cherchant à percer dans le monde de la musique. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Eh bien, ce qui est intéressant, bien sûr, et je sais que vous êtes au courant, maintenant avec Internet, peu importe où vous vivez. Je me vantais d’avoir grandi à New York, alors j’ai pu voir ceux-ci groupes. Je pourrais auditionner pour Pain de viande parce que ça va arriver à New York. Le label est à New York, les avocats sont à New York… Vous voyez ce que je veux dire. Et c’était presque comme si vous deviez être dans une grande ville pour être célèbre dans les années 60 et 70, et peut-être aussi dans les années 80. Mais maintenant, je pense qu’Internet et la façon dont nous partageons la musique et le fait que vous ayez Grammy-Gagner les gens maintenant tout simplement sur leur ordinateur portable, le succès qu’ils ont est vraiment qu’ils créent quelque chose qui se connecte avec les gens. Tous les artistes maintenant, les règles du jeu sont un peu égales, et tout le monde peut sortir. Alors maintenant, il s’agira d’être aussi unique, spécial et merveilleux que possible.

« Je pense qu’il est très important pour tout le monde d’embrasser ses héros – celui qui vous a influencé – mais de se l’approprier », a-t-il poursuivi. « Je me souviens Paul [Stanley, KISS frontman], de retour dans le EMBRASSER jours, être vraiment amoureux d’un groupe formidable qui sonnait comme VAN HALEN. Mais c’était leur problème, vraiment – ils sonnaient comme VAN HALEN. Prenez un élément formidable et personnalisez-le. Certainement quand GUNS N ‘ROSES est sorti, personne n’a rien entendu de tel, mais c’était toujours du rock’n’roll, il avait faim et c’était puissant.

« Il y a beaucoup de nouvelles musiques qui ne sont pas pour moi, vraiment, mais le fait est celles qui sortent qui se connectent avec beaucoup de gens, je pense que d’une manière ou d’une autre, leur muse intérieure est maintenant complètement là. Ils sont aussi bruts que possible. être. De toute évidence, n’importe qui peut faire une bonne vidéo maintenant. Soyez aussi créatif que possible.

« Je suis béni avec qui j’ai, » Kulick ajoutée. « Pour quelqu’un de nouveau, c’est une chose différente. Je serai toujours le gars de EMBRASSER qui joue avec GRAND FUNK, mais un nouvel artiste, vraiment, ils partent du sol, donc il n’y a nulle part d’autre où aller. Mais n’abandonnez pas. Si vous avez vraiment quelque chose, continuez. Continuez à frapper le trottoir, comme on dit. Continuez à déterminer comment vous pouvez améliorer vos chiffres et toucher les gens. N’ayez pas peur d’être critiqué par des personnes que vous admirez. Vous remarquez comment certains des artistes, ils ont un autre artiste célèbre peut-être les promouvoir ou les mentionner – un «influenceur», dirai-je. C’est une valeur.

«Je connais toutes les astuces pour que je sois là-bas, et tout ce que je pourrais partager, c’est que j’espère que l’inspiration que la crème augmentera, vous serez vu si vous faites vraiment quelque chose de spécial qui relie les gens. C’est la chose la plus importante : est-ce que ça émeut les gens? Parce que c’est finalement tout ce à quoi nous répondons. Et maintenant la façon dont tout le monde est juste, comme, « D’accord. Ouais. D’accord. » Vous en regardez 15 secondes, mais ils ont mis leur cœur et leur âme en trois ou quatre minutes, mais si quelque chose est vraiment intéressant, vous allez vous laisser entraîner.

« Tu dois juste persévérer et continuer à travailler dur. »

En 1984, Bruce rejoint EMBRASSER, et a accompagné le groupe sur le « Animaliser » tournée et continuant avec eux jusqu’à la tournée de retrouvailles de 1996. Bruce est très présent sur «Kissology – Vol. 2» et «Vol. 3», les DVD du groupe couvrant leur carrière historique de plus de quatre décennies.



