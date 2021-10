Conseils de neurologues pour maintenir un cerveau sain

10/04/2021 à 14:34 CEST

“Les cerveau c’est l’organe le plus important de notre corps car il est comme notre ordinateur central.

Grâce à lui, nous ressentons, pensons, apprenons, nous souvenons et contrôlons toutes les fonctions de notre corps, de la façon dont nous bougeons, à la façon dont nous parlons, respirons, digérons ou comment notre cœur bat.

“Sans lui, la vie serait impossible”, explique le Dr Jesús Porta-Etessam, vice-président de la Société espagnole de neurologie (SEN).

“Mais malgré son importance, les connaissances que la population a sur l’importance d’en prendre soin sont très rares.”

Le spécialiste en neurologie montre cette méconnaissance par un exemple :

“Plus de 80 % des cas d’AVC, ou plus de 30 % des cas d’Alzheimer, pourraient être évités si nous nous débarrassions de pratiques nocives pour notre cerveau et si nous adoptions des habitudes saines pour le cerveau.”

Et c’est que, selon les mots du Dr Porta-Etessam, « il est surprenant que, dans le cas du cerveau, très peu de gens savent comment le traiter correctement. Et le vivre, l’utiliser, le connaître et en prendre soin, est quelque chose de fondamental à tous les âges et nous devons apprendre et créer des habitudes saines pour le cerveau ».

16% des Espagnols souffrent d’une maladie neurologique

Les maladies neurologiques touchent plus de 7 millions de personnes dans notre pays, ce qui signifie qu’elles touchent 16% de la population.

Mais pas seulement ça. Parmi ces types de pathologies figurent quelques-unes des principales causes d’invalidité ou de mortalité.

Nous parlons de maladies telles que les accidents vasculaires cérébraux, les démences, les maux de tête, l’épilepsie, sclérose en plaque, La sclérose latérale amyotrophique, pour n’en citer que quelques-uns, est en tête des classements d’incidence, de mortalité et/ou d’invalidité en Espagne.

L’AVC, par exemple, est la deuxième cause de mortalité en Espagne (la première chez les femmes). 9 des 15 maladies les plus fréquentes chez les personnes ayant un handicap reconnu en Espagne sont neurologiques (AVC, Alzheimer, Parkinson, ALS & mldr;).

Sans parler de la migraine, qui selon l’OMS est la deuxième maladie la plus fréquente, après les caries, de l’humanité.

Sept conseils pour maintenir un cerveau en bonne santé

« Tant la prévention que le dépistage précoce dès l’apparition des premiers symptômes, sont indispensables pour réduire l’impact socio-sanitaire des maladies neurologiques », commente le Dr José Miguel Láinez, président du SEN.

Nous savons, par exemple, comment empêcher maladies cardiovasculaires, l’obésité, le diabète, mais il est fort probable que nous ne sachions pas comment prévenir une maladie qui affecte notre cerveau.

Pour cette raison, et à l’occasion de la célébration de la Brain Week, les experts en neurologie fournissent sept clés pour maintenir cet organe essentiel en parfait état.

La première chose est que nous devons stimuler notre activité cérébrale et rester mentalement actifs. Pour cela, il existe de nombreuses activités que nous pouvons faire, comme lire, écrire, mémoriser des numéros de téléphone, participer à des jeux de société, faire des activités manuelles, compléter des mots croisés, apprendre et pratiquer une nouvelle langue, etc. De plus, nous devons éviter la sédentarité mode de vie. Pratiquer une activité physique de façon régulière, soit en pratiquant un sport, soit en faisant une ou deux promenades quotidiennes d’au moins 30 minutes.Améliorer les relations sociales et affectives en évitant l’isolement, l’isolement social et, bien sûr, le stress.Manger équilibré alimentation, en évitant les excès de graisses animales et de sel et en favorisant la consommation de fruits et légumes. Pas d’alcool, de tabac ou de drogue. Et, bien sûr, se reposer en dormant 8 heures par jour. Contrôler l’hypertension, puisqu’elle est le principal facteur de risque de maladies cérébrovasculaires comme les accidents vasculaires cérébraux. Protéger le cerveau contre les agressions physiques de l’extérieur grâce à l’utilisation systématique de la ceinture de sécurité dans les véhicules et du casque. lorsque vous voyagez en moto.