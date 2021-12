Conseils de paris et pronostics sur la Premier League

2022 est là et l’action de la Premier League n’attend pas avec des matchs ce week-end pour lancer la nouvelle année avec des batailles gigantesques en haut du tableau.

Man City affrontera Arsenal, quatrième, samedi après-midi et Chelsea accueillera Liverpool dimanche pour une confrontation parmi les quatre premiers.

Raheem Sterling a atteint un record de 100 buts en Premier League en décembre et pourrait continuer sa forme contre une équipe contre laquelle il aime marquer, Arsenal

Jarrod Bowen a été fiable pour David Moyes cette saison

Voici notre aperçu des paris et les meilleurs conseils des matchs de ce week-end…

Arsenal contre Man City

L’équipe de Pep Guardiola entame ce match avec huit points d’avance sur Chelsea après que les Blues aient trébuché à Brighton en milieu de semaine, tandis que City a remporté une victoire serrée 1-0 à l’extérieur à Brentford.

Ils n’auront pas à voyager trop loin pour leur prochain voyage à l’extérieur pour le Nouvel An, car ils se dirigent vers le nord de Londres où Arsenal en a remporté quatre lors de ses quatre derniers matchs.

City a maintenant dépassé Liverpool en termes de buts marqués en Premier League puisqu’ils ont atteint un total de 51 avant 2022, l’équipe de Jurgen Klopp en a déjà marqué 50 et les Blues ne sont pas loin avec 43.

Arsenal a lutté contre Liverpool plus tôt cette saison et a été battu 5-0 à Anfield, cela peut être difficile à affronter à domicile avec l’ajout de Mikel Arteta étant contraint de manquer le match après avoir été testé positif pour COVID-19.

Ilkay Gundogan et Raheem Sterling étaient au repos en milieu de semaine et dans la rotation typique de Guardiola, ils devraient s’aligner ce week-end dans le onze de départ.

Gundogan a marqué contre Arsenal lors de sa dernière victoire 5-0 en août, tandis que Sterling a marqué dans les deux premières minutes en février.

Man City a également remporté 11 de ses 12 dernières rencontres avec les Gunners, ce qui n’augure rien de bon pour le début du nouvel an pour la tenue du nord de Londres.

Astuce talkSPORT EDGE : Ilkay Gundogan et Raheem Sterling marquent à 6,21/1

Watford contre Tottenham

Harry Kane a marqué deux buts lors de ses deux derniers matchs et devrait commencer en 2022 pour mettre le faible score de début de saison derrière lui.

Emmanuel Dennis pour Watford, quant à lui, a été dans une forme incroyable en marquant tout au long de la saison pour aider à empêcher Watford de rester dans la zone de relégation.

Il en a marqué huit au total, mais cinq d’entre eux ont été marqués lors de ses six derniers matchs contre Man United, Leicester, Chelsea, Brentford et West Ham.

Claudio Ranieri, malgré la grande forme de but de ses joueurs mais qui ont perdu cinq de leurs derniers matchs, leur dernière victoire était leur surprenante défaite 4-1 contre Man United en novembre.

Ce derby londonien pourrait être serré avec Tottenham face à son cinquième match en un peu moins de deux semaines.

Astuce talkSPORT EDGE : Kane et Dennis marquent à 5/1

Kane a fait un retour et a marqué trois buts lors de ses trois dernières apparitions en Premier League

Crystal Palace contre West Ham

Un autre derby londonien démarre en 2022 avec de grands espoirs d’une bataille palpitante qui verra West Ham, cinquième, affronter Crystal Palace à Selhurst Park samedi soir.

Il y a beaucoup de potentiel de ce match avec l’équipe de Patrick Vieira avec une pléthore d’options de frappe du milieu de terrain à leurs attaquants.

Les attaquants Odsonne Edouard, Christian Benteke, Jordan Ayew et Jean-Philippe Mateta sont tous sur la feuille de match cette saison.

Chaque joueur est souvent disponible parmi une rotation lourde avec le programme chargé de décembre donnant à Mateta la possibilité d’obtenir son premier but à Norwich la dernière fois.

Les Hammers ne faciliteront pas la tâche à ces joueurs, car ils cherchent à assurer leur cinquième place pour commencer 2022 avec un léger avantage sur les poursuivants européens dans le tableau.

Jarrod Bowen, Said Benrahma, Tomas Soucek et Michaill Antonio pour n’en nommer que quelques-uns ont été dans une forme inspirée cette saison avec des tas de buts et de passes décisives entre eux.

David Moyes recherchera plus de la même chose de Bowen qui a déjà aidé 11 cette saison.

Mais Palace n’a remporté que deux de ses 13 dernières rencontres avec West Ham.

Astuce talkSPORT EDGE : West Ham gagne, Benrahma et Edouard marquent à 25,4/1

Chelsea contre Liverpool

Chelsea accueille Liverpool dimanche après-midi pour ce qui promet d’être une affaire serrée car ils ont tous deux perdu des points vitaux en milieu de semaine.

Les Reds sont tombés face à Leicester 1-0, n’enregistrant que leur deuxième défaite de la saison.

Cette dernière série de matchs suggère qu’il y a encore beaucoup de buts de chaque côté, mais les défenses commencent à montrer des fissures où d’autres prétendants au titre peuvent exploiter, ce qui signifie que de nombreux buts sont attendus dans les deux plus gros matchs de la saison.

Romelu Lukaku a marqué deux buts en deux matchs maintenant, avant cela, il n’avait joué que 77 minutes lors des dix derniers matchs de Premier League car il s’était blessé et devait lentement être réintroduit dans l’équipe.

Il pourrait rester la plus grande menace pour Liverpool ce week-end compte tenu de sa performance contre Aston Villa et Brighton et est de retour en pleine forme avec 90 minutes à son actif mercredi soir.

Liverpool reste cependant la plus grande menace pour marquer avec Mohamed Salah, mais il a blanchi lors de ses deux derniers matchs alors que les Reds ont eu du mal à être aussi puissants en attaque.

Astuce talkSPORT EDGE : Mohamed Salah marquera le premier à 4/1 et Romelu Lukaku à 5/2

Obtenez 50 £ de paris gratuits de William Hill lorsque vous vous inscrivez ici*

Lukaku a maintenant marqué deux buts sur deux, montrant sa force pure pour atteindre le but vital pour Chelsea

