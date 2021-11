Conseils de paris GP du Mexique: la haute altitude favorise Max Verstappen dans l’épreuve de force du championnat

Le Grand Prix de Mexico suivra une course intense à Austin la dernière fois, avec Max Verstappen bouleversant les prédictions d’avant-course pour battre Lewis Hamilton à la victoire.

Avec cela, le pilote Red Bull a augmenté son avance au Championnat du monde à 12 points sur le champion en titre, et les deux prochaines courses devraient favoriser la voiture de Verstappen.

Cela est dû à l’altitude des circuits au Mexique et au Brésil, avec l’Autodromo Hermanos Rodriguez situé à 2200 m au-dessus du niveau de la mer, faisant de la course de ce week-end la plus haute de la saison.

Lors des dernières courses, cela a favorisé le moteur de Red Bull, Verstappen remportant la victoire en 2017 et 2018 de manière dominante – avec d’énormes marges de victoire de 19 et 17 secondes respectivement.

Hamilton a remporté la dernière itération de la course en 2019, mais on pense que Red Bull a le dessus avant ce week-end.

Les rôles pourraient cependant s’inverser au Mexique, Hamilton étant plus que capable de réussir l’un de ses entraînements les plus remarquables pour remporter la victoire.

La ville de Mexico accueille l’une des foules les plus passionnées de l’année, la majorité soutenant le héros local Sergio Perez, mais la piste offre des défis uniques pour démarrer.

La longue ligne droite de départ/arrivée se combine avec une variété de virages à haute, moyenne et basse vitesse sur le circuit, ce qui rend difficile pour les équipes de trouver une configuration de voiture appropriée.

Le parcours de 890 m entre la ligne de départ et le virage 1 est l’un des plus longs de la saison, ce qui non seulement rend leur escapade cruciale, mais ils devront également vérifier leurs rétroviseurs plus que d’habitude car il y a beaucoup de place pour se bousculer pour les positions.

Quoi qu’il arrive, ce sera un autre week-end intrigant alors que la Formule 1 retourne au Mexique après un an d’absence.

(Toutes les cotes du texte sont correctes et l’heure de publication, les cotes dans les jolies cases bleues sont à jour)

Planet Sport sélectionne pour le Grand Prix de Mexico

Après ses exploits à Austin et les performances de sa voiture, il n’est pas surprenant que Verstappen soit le favori du 8/11 pour remporter la victoire dimanche.

Mais n’écartez pas Perez de l’équation – il a remporté des podiums consécutifs et, si des problèmes surviennent pour le Néerlandais, il pourrait être bien placé pour remporter sa course à domicile. À 12/1, cela représenterait de la valeur – mais plusieurs facteurs devraient jouer en sa faveur pour que cela se produise. Un botté de dégagement à 5/6 sur un podium est plus probable ce week-end.

Au milieu de terrain, le pilote AlphaTauri Yuki Tsunoda cherche régulièrement à marquer des points, après avoir décroché une neuvième place à Austin. Il est coté 5/4 pour finir dans le top 10 une fois de plus.

Autres paris économiques sur le Grand Prix du Mexique

Ferrari semble avoir fait un pas en avant significatif au cours des deux dernières courses, avec leur nouveau moteur performant et Charles Leclerc en excellente forme au volant et, surtout, en meilleure forme que McLaren dans leur bataille dans le championnat des constructeurs. .

Dans cet esprit, ne comptez pas complètement Ferrari sur un podium au Mexique. Leclerc est disponible à 7/4 pour terminer dans les trois premiers, tandis que son coéquipier Carlos Sainz est sorti à 5/1.

A l’avant, si Verstappen bat Hamilton, le pilote Mercedes voudra minimiser les dégâts autant que possible en prenant le point pour le tour le plus rapide – comme il l’a fait aux États-Unis. Il est au prix de 2/1 pour effectuer le tour le plus rapide de la course dimanche.

Quand l’action aura-t-elle lieu ? (Toutes les heures BST)

Pratique 1 : Vendredi 5 novembre, 17h30-18h30

Pratique 2 : Vendredi 5 novembre, 21h-22h

Pratique 3 : Samedi 6 novembre, 17h-18h

Qualification : Samedi 6 novembre, 20h

Course: Dimanche 7 novembre, 19h

Comment regarder ?

La course est diffusée en direct sur Sky Sports F1 au Royaume-Uni et la préparation commence à 17h30 dimanche.

Les faits saillants prolongés sont diffusés plus tard dans la nuit sur Channel 4 à partir de 23h35.

Assurez-vous de suivre l’action en direct et d’obtenir toutes les dernières réactions et actualités sur Planet F1.