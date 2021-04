Conseils de paris sur les Masters: Bryson DeChambeau, Dustin Johnson ou Rory McIlroy

Les Masters occuperont à nouveau le devant de la scène cette semaine et le célèbre parcours national d’Augusta devrait accueillir l’un des championnats les plus ouverts depuis des années.

Une foule de grands noms se battront pour la veste verte, mais qui sortira victorieux dimanche soir? Voici qui, selon les bookmakers, va gagner…

Bryson DeChambeau pourrait être l’homme à battre au Masters The Masters: les cotes des six meilleurs joueurs

Cotes des gagnants de Betfair

Bryson DeChambeau: 17/2

Bien qu’il puisse diviser les opinions, l’éthique de travail de DeChambeau et son souci du détail sont incomparables et il cherchera certainement à séparer Augusta cette semaine.

Le champion en titre de l’US Open a terminé un modeste T34 en novembre, mais a réussi un troisième tour impressionnant et sera désespéré de montrer son meilleur cette fois-ci.

DeChambeau a remporté l’Arnold Palmer Invitational le mois dernier, a terminé à égalité troisième aux Players et est maintenant classé cinquième au monde.

S’il parvient à se familiariser avec les nuances d’Augusta National, sa puissance pourrait le rendre difficile à battre.

Dustin Johnson: 9/1

DJ était tout à fait superbe en novembre, gagnant au galop avec un score record de 20 sous la normale.

Johnson a depuis remporté l’International saoudien début février, mais n’a pas montré son meilleur au cours des dernières semaines.

Tiger Woods a été le dernier joueur à défendre son titre de Masters, remportant en 2001 et 2002.

Johnson aura de brillants souvenirs récents à invoquer autour du célèbre parcours et pourrait bien enfiler une autre Green Jacket dimanche prochain.

Dustin Johnson a remporté la gloire aux Masters 2020 en novembre

Jordan Spieth: 10/1

Le gamin de retour pourrait écrire une histoire assez remarquable à Augusta cette semaine.

La carrière de Spieth avait l’air aussi bonne que ces dernières années, mais il a mis dans les verges difficiles pour se frayer un chemin vers le sommet.

Le champion du Masters 2015 a remporté le Valero Texas Open la semaine dernière pour confirmer qu’il est de retour à son meilleur niveau et qu’il est en pleine forme depuis plusieurs semaines.

Peut-il gagner des week-ends consécutifs après tout ce qu’il a vécu récemment?

Justin Thomas: 10/1

Thomas a mis quelques mois difficiles derrière lui lorsqu’il a remporté une superbe victoire aux Players le mois dernier.

Il a également terminé une impressionnante quatrième au Masters en novembre.

Pour aussi bon qu’il soit, Thomas n’a toujours qu’un seul titre majeur à son nom, un fait qu’il aura hâte de changer dès que possible.

Gagner les joueurs puis les Masters serait un énorme exploit, mais JT a définitivement le jeu pour faire exactement cela.

Jon Rahm peut-il revendiquer la gloire des Masters cette année?

Jon Rahm: 11/1

Une première victoire majeure pour l’Espagnol mercuriel est sûrement une question de quand et pas si.

Rahm n’a pas joué son meilleur golf ces derniers mois mais c’est un superbe talent et bien capable de concocter une performance à gagner cette semaine.

Il a terminé dans le top dix de ses trois derniers tournois Masters et adore le test qu’Augusta lance.

Il sera le favori de beaucoup de gens, mais peut-il enfin faire le grand pas dans le cercle des gagnants.

Rory McIlroy: 16/1

Cela fait dix ans que McIlroy a subi son infâme implosion à Augusta.

Menant par quatre avant le tour final, l’Irlandais du Nord a tiré un tour final de 80 pour faire tomber le classement de façon angoissante.

McIlroy n’a pas gagné depuis un certain temps et n’a pas montré beaucoup de forme ce week-end.

Il a bien commencé à la fois au WGC à The Concession et à l’Arnold Palmer, mais n’a pas réussi à se cacher et cherchera maintenant à montrer au monde qu’il reste un joueur de premier plan.

Rory McIlroy sera impatient de mettre fin à son Hoodoo Masters Les Masters: cotes des joueurs sélectionnés

Xander Schauffele: 22/1

A sept top dix de seulement 14 Majors joués. J’attends toujours de vraiment rejoindre le grand moment mais a le jeu à battre le meilleur de sa journée.

Lee Westwood: 28/1

A été en forme brillante pendant plusieurs mois avec une série de superbes affichages. J’ai récemment fait un voyage père-fils à Augusta pour se préparer.

Cameron Smith: 30/1

L’Australien a poussé Johnson plus fort que tout autre joueur l’année dernière et l’apprécie autour d’Augusta.

Tyrrell Hatton: 40/1

Souvent frustrant mais également souvent superbe. Le dernier vainqueur du Masters d’Angleterre a été Danny Willett en 2016 et Hatton pourrait certainement être en lice cette semaine.

Sergio Garcia: 45/1

Un autre ancien champion, Garcia a récemment impressionné avec de bonnes performances aux Players et au WGC Match Play. Toujours à surveiller.

Lee Westwood a été superbe ces dernières semaines The Masters: cotes des autres joueurs

Patrick Cantlay: 20/1

Brooks Koepka: 25/1

Collin Morikawa: 25/1

Patrick Reed: 28/1

Paul Casey: 28/1

Tony Finau: 28/1

Viktor Hovland: 28/1

Daniel Berger: 30/1

Webb Simpson: 33/1

Sungjae Im: 35/1

Tommy Fleetwood: 35/1

Adam Scott: 40/1

Hideki Matsuyama: 40/1

Matthew Fitzpatrick: 40/1

Scottie Scheffler: 40/1

Jour de Jason: 45/1

Joaquin Niemann: 45/1

Bubba Watson: 55/1

Louis Oosthuizen: 55/1

Shane Lowry: 60/1

