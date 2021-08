Conseils de pro : Instagram partage des informations sur la façon de maximiser vos efforts de promotion sur la plate-forme

Au cours des cinq dernières années, Instagram est devenu l’un des principaux canaux de médias sociaux pour la promotion de la marque. De plus en plus de personnes se tournent désormais vers l’application pour trouver de l’inspiration, des découvertes et, de plus en plus, des options d’achat direct.

Cela signifie que, pour de nombreuses marques, Instagram est désormais une considération clé – mais maximiser votre présence sur Instagram peut être un défi, avec la bataille croissante pour attirer l’attention dans l’application, ce qui rend plus difficile de se démarquer, d’attirer de nouveaux abonnés et d’amplifier votre message.

Alors, quelles sont les meilleures façons d’aborder le marketing Instagram en 2021, et comment pouvez-vous améliorer votre stratégie de publication et votre présence ?

Pour en savoir plus à ce sujet, nous avons récemment parlé à Emily Reid, responsable du marketing produit pour les petites entreprises chez Instagram, pour obtenir ses conseils sur certains des éléments clés de la publication et de la promotion sur Instagram.

Q. Quels éléments publicitaires/promotionnels obtiennent le meilleur taux de réponse sur Instagram en ce moment ?

ER : Chaque surface sur Instagram peut vous aider à faire quelque chose de différent, et une fois assemblées, nous voyons des entreprises créer des communautés de clients fidèles.

L’un des avantages de l’utilisation d’Instagram réside dans les différentes surfaces, à travers lesquelles vous pouvez atteindre vos fans, votre communauté et vos clients de différentes manières. Vous pouvez utiliser Reels pour créer de courtes vidéos divertissantes et augmenter les chances que votre marque soit découverte par des personnes qui ne vous suivent pas. Vous pouvez utiliser les Stories pour vous connecter avec votre public de différentes manières, de la présentation de clips en coulisses au sondage de vos abonnés et à l’interaction avec eux pour mieux comprendre ce qu’ils aimeraient voir.

Nous vous recommandons d’expérimenter autant que possible pour trouver cet endroit idéal. Les choses qui finissent par devenir des succès sont souvent le résultat d’entreprises et de créateurs qui essaient et essaient de nouvelles choses.

Q : Quelle est la clé d’une stratégie marketing efficace sur Instagram ?

ER : Aujourd’hui, plus de 90 % des personnes suivent une entreprise sur Instagram. Les gens viennent sur Instagram pour être inspirés et découvrir des choses qui les intéressent, y compris du contenu de marques – les entreprises devraient donc l’utiliser à leur avantage.

Notre plus gros conseil est d’expérimenter! Essayez d’utiliser les différentes surfaces et outils gratuits sur Instagram pour vous connecter et créer un public, que ce soit en utilisant des histoires pour montrer les coulisses, Instagram Live pour avoir une conversation ou des outils comme les tags Shopping pour générer des ventes directes.

Avec l’évolution de la tendance vers le commerce électronique, nous avons récemment ajouté un nouvel onglet Boutique dans la barre de navigation principale, afin que les gens puissent acheter en un seul clic les dernières tendances des créateurs et des marques sur la boutique Instagram. Nous avons également introduit les achats sur Reels et IGTV pour donner aux gens la possibilité de faire leurs achats au moment de l’inspiration. Les entreprises doivent utiliser ces outils pour stimuler directement les ventes de produits.

Q : Quels sont les bons exemples de marques qui obtiennent de bons résultats avec le marketing Instagram ?

ER : @halfdays – Une petite marque DTC fondée par une skieuse olympique qui avait du mal à trouver des vêtements de ski bien ajustés, conçus et fabriqués pour les femmes, par des femmes.

Comme l’explique le fondateur Kiley McKinnon, « beaucoup de marques de vêtements de ski utilisent la méthode du ‘rétrécir et du rose’ : prenez des vêtements pour hommes, réduisez-les et ajoutez quelque chose comme un motif floral. » Plutôt que de rétrécir et de rosir, l’équipe s’inspire de ses propres placards, avec pour résultat des pièces minimalistes dans des tons neutres et des tailles inclusives.

@HillHouse – Une petite entreprise appartenant à une femme derrière la Nap Dress qui était partout sur Instagram l’année dernière.

@ultraviolet.nyc – Une petite boutique appartenant à une femme noire spécialisée dans les bijoux faits à la main. Instagram l’a aidée à se faire connaître et à toucher des clients qui aiment son travail et qui, autrement, ne l’auraient peut-être pas trouvée.



Q : Quel serait votre meilleur conseil pour quelqu’un qui débute avec les publicités Instagram ?

ER : Nous avons simplifié la tâche des petites entreprises pour faire de la publicité sur Instagram directement dans l’application à l’aide de notre fonction Promouvoir. Nous savons que les petites entreprises manquent souvent de temps et de ressources. Nos options publicitaires sont conçues pour les aider à atteindre facilement un public qui, selon nous, pourrait être intéressé par leurs produits ou services.

Nous encourageons les entreprises à essayer de penser comme un créateur lors de la production d’annonces : soyez décousue, expérimentale et inspirez-vous du contenu tendance et des effets sur la plate-forme.