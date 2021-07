Conseils de pro : Pinterest fournit des informations sur la façon de maximiser votre stratégie d’épingles en 2021

Envisagez-vous d’ajouter Pinterest à votre processus de marketing numérique ou cherchez-vous des moyens d’améliorer la présence de votre épingle existante ?

Tu devrais être. La plate-forme a connu une augmentation significative de son utilisation au cours des deux dernières années, avec l’augmentation de l’activité de commerce électronique, déclenchée par la pandémie, amenant de plus en plus de personnes à utiliser l’application pour des options de découverte et de navigation de plus en plus personnalisées.

En effet, Pinterest compte désormais jusqu’à 478 millions d’utilisateurs actifs, soit plus que Twitter, LinkedIn et Reddit, et avec un objectif dédié aux achats, il pourrait être encore plus précieux en tant que plate-forme promotionnelle, en fonction de l’offre de votre marque.

Alors, qu’est-ce qui fonctionne sur Pinterest en 2021, et comment pouvez-vous tirer parti de cette augmentation de l’activité ?

Dans la première de notre nouvelle série Pro Tips, nous avons parlé à Elizabeth Mansfield, Head of Americas + APAC for Pinterest Business Marketing, pour avoir son point de vue sur les principaux changements et tendances à noter.

Q : Quels éléments publicitaires/promotionnels obtiennent le meilleur taux de réponse sur Pinterest en ce moment ?

EM : Alors que de plus en plus de personnes utilisent Pinterest comme plate-forme d’achat, nous constatons une réponse extrêmement positive aux publicités ciblant les personnes qui aiment vraiment faire du shopping.

Pinterest ne concerne pas les raccourcis, la commande en un clic et la consommation insensée ; c’est inspirant, et c’est intentionnel. Ainsi, les marques qui peuvent exploiter la magie de la navigation, de la découverte et de l’inspiration sur le chemin de l’achat sont gagnantes ici. En fait, lorsque les marques ajoutent des annonces Shopping à leurs campagnes, elles multiplient par trois le taux de conversion et l’augmentation des ventes.

Q : Quelle est la clé d’une stratégie d’épingle efficace ?

EM : Pinterest est fondamentalement différent des plateformes de médias sociaux. Les gens viennent sur Pinterest pour se concentrer sur eux-mêmes, sur eux-mêmes. Ils trouvent l’inspiration pour construire la vie qu’ils veulent créer. Et les marques ajoutent en fait à cette expérience au lieu de l’interrompre.

La clé d’une stratégie Pinterest efficace réside dans cet écosystème d’inspiration en utilisant des images, des vidéos et des épingles d’idées solides. Il s’agit vraiment de créer un contenu inspirant qui aidera les Pinners à transformer leurs idées en réalité – et à faire de votre marque ou de votre produit exactement ce dont ils ont besoin.



Q : Quelle est l’erreur la plus courante que les marques commettent avec leur approche Pin ?

EM : Les marques qui n’utilisent pas les riches informations sur l’audience de Pinterest pour informer leurs campagnes sont vraiment absentes.

Les épingleurs sont des planificateurs, nous avons donc un aperçu non seulement des idées et des produits qu’ils recherchent maintenant, mais aussi de ce qu’ils rechercheront à l’avenir. Les tendances se développent plus rapidement et durent plus longtemps sur Pinterest, donc qu’il s’agisse d’une tendance beauté comme le « skinimalisme » ou d’une tendance snack comme le saccadé de pastèque, les Pinners sont à la pointe de la culture.

Notre rapport annuel Pinterest Predicts est un trésor de ces informations sur l’audience !

Q : Quel est un bon exemple de marque qui obtient de bons résultats avec le marketing Pin ?

EM : La marque BON V!V d’Anheuser-Busch InBev a parfaitement réussi une campagne récente en associant leur seltzer sans sucre à des images d’occasions à la mode sur Pinterest. C’était pendant un verrouillage pandémique aux États-Unis, il s’agissait donc de moyens de créer une expérience de brunch confortable à la maison.

La création colorée et amusante a été conçue autour d’idées tendance Pinterest telles que la « liste de contrôle pour les soins personnels » ou les « bouchées à bruncher ». En construisant sa campagne autour des tendances et des idées Pinterest, BON V!V a enregistré des gains de 100 % dans l’entonnoir complet de la notoriété de la marque, de l’association de messages, de la préférence pour la marque et de l’intention d’achat.

Q : Quel serait votre meilleur conseil pour quelqu’un qui débute avec les publicités Pinterest ?

EM : Installez-vous boutique ! Téléchargez votre catalogue de produits et installez la balise Pinterest, qui rend votre contenu achetable afin que votre marque puisse être découverte de manière organique.

Les gens sur Pinterest dépensent 80 % des gens sur d’autres plateformes chaque mois, et vous voulez que vos produits soient présentés à ce public qui aime faire du shopping. Vous voulez être leur prochaine découverte, leur prochaine inspiration, leur prochain achat ! Notre guide Shopping Solutions vous aidera à démarrer.