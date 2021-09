Conseils de pro : Snapchat partage des informations sur les principales approches marketing de la plate-forme et les tendances générant des résultats

Alors que TikTok a peut-être pris son rôle d’enfant cool sur le bloc des médias sociaux, Snapchat s’est imposé comme une plate-forme de connexion clé pour de nombreux utilisateurs, l’accent mis sur la confidentialité et le contenu de l’application l’aidant à se tailler une place dans le paysage des médias sociaux, et réussir là où beaucoup d’autres ont échoué.

Snapchat obtient un succès particulièrement important dans la stimulation de l’engagement du public et la création d’une plate-forme qui s’aligne sur les approches modernes de développement de la communauté. Les utilisateurs à la recherche de groupes plus petits et plus privés, où le contenu ne restera pas nécessairement dans les parages pour les hanter, ont formé des liens solides dans l’application, tandis que le jeune public continue de télécharger l’application en grand nombre, car ils recherchent un espace pour partager plus intime engagement, ou rattraper son retard sur la bibliothèque croissante d’émissions Discover de la plate-forme.

En effet, selon Snap, il atteint désormais 75% des utilisateurs de la génération Y et de la génération Z, tandis que les utilisateurs de Snapchat passent également plus de 30 minutes par jour dans l’application, en moyenne.

Ce sont des chiffres impressionnants, et bien qu’il n’ait peut-être pas la portée de Facebook, il a sans doute plus de résonance et d’influence sur ceux qui s’engagent via Snap.

Ce qui présente également une opportunité, et si vous cherchez à exploiter Snapchat pour vos efforts de marketing et à renforcer votre marque auprès d’un public plus jeune, ces conseils vous aideront. Nous avons récemment parlé à Luke Kallis, vice-président des solutions pour annonceurs aux États-Unis chez Snap, pour obtenir son avis sur les dernières tendances qu’il observe, ainsi que des exemples de la façon dont les spécialistes du marketing génèrent des résultats avec l’audience de Snapchat.

Question : Quels éléments publicitaires/promotionnels obtiennent la meilleure réponse sur Snapchat en ce moment ?

LK : les annonces sur Snapchat fonctionnent bien sur l’ensemble de l’entonnoir marketing, et Snap propose un large éventail d’objectifs, d’options d’enchères et de résultats finaux pour l’optimisation des annonces – de la notoriété et des partages aux clics, visites, achats, etc.

Les capacités avancées de mesure, de reporting et d’optimisation de Snap ont été la pierre angulaire de la plate-forme publicitaire, aidant les spécialistes du marketing à optimiser les campagnes pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Des spécialistes du marketing de marque cherchant à accroître la notoriété au sommet de l’entonnoir aux spécialistes du marketing de performance à la recherche de conversions, la publicité sur Snapchat est un moyen convaincant d’atteindre n’importe quel objectif.

Nous pensons également que pour les annonceurs de toute taille, à la recherche de n’importe quel objectif, il y a une valeur profonde et à long terme à atteindre notre public de 13-34 ans. Ce public est passionné et engagé, et beaucoup sont à l’âge où ils commencent à fidéliser la marque au fur et à mesure qu’ils traversent les grandes étapes de leur vie.

Notre communauté ouvre l’application Snapchat 30 fois par jour en moyenne et dans le monde, la génération Snapchat détient plus de 4,4 billions de dollars de pouvoir d’achat. Dans l’ensemble, ces considérations conduisent actuellement aux meilleurs résultats de l’application.

Question : Quelle est la clé d’une stratégie marketing efficace sur Snapchat ?

LK : Nous constatons que le marketing sur Snapchat est plus efficace lorsque les marques exploitent plusieurs produits publicitaires liés à un objectif publicitaire défini.

Par exemple, pour les marques qui cherchent à accroître leur notoriété, un excellent moyen d’atteindre cet objectif consiste à combiner une lentille AR avec des annonces instantanées et/ou des publicités (annonces vidéo). Ce type d’exécution multi-produits tend à obtenir des résultats globaux plus solides que n’importe quel format publicitaire individuel pris isolément.

Q : Quelle est l’erreur la plus courante que les marques commettent avec leur approche Snapchat ?

LK : Alors que les lentilles AR sont souvent considérées comme une excellente activation à court terme pour renforcer la notoriété de la marque, certains négligent la valeur de marque à long terme des outils AR.

De nombreuses marques réussissent en fait à exécuter ce que nous appelons « la RA toujours active », où elles maintiennent les campagnes AR Lens au-delà d’un seul instant, et ces campagnes obtiennent des résultats vraiment positifs.

Nous savons tous que AR signifie « Réalité augmentée », mais chez Snap, nous pensons qu’il signifie également « Portée supplémentaire » et « Résultats accélérés ». Lorsqu’il est ajouté à une campagne Snap Ad, la RA atteint un incrément de 31 % de notre public qui utilise la caméra.

Semblable à une publicité du Super Bowl, les lentilles fonctionnent bien à la fois pour les moments ponctuels et ponctuels et pour générer des résultats d’entonnoir à fort impact lorsqu’elles sont exécutées en continu dans le cadre de la stratégie publicitaire multi-produits Snapchat plus large d’une marque.

Question : Quel est un bon exemple d’une marque qui obtient de bons résultats avec le marketing Snapchat ?

LK : Obtenir des résultats efficaces et percutants pour nos marques partenaires est un élément clé de la proposition de valeur de Snapchat et nous avons vu de nombreux excellents exemples de marques qui génèrent du succès sur la plate-forme.

Parmi ceux-ci, citons :

Club Sourire Direct a tiré parti de notre optimisation des clics des enchères basées sur les objectifs (GBB) pour la RA, qui a généré 49 % des prospects de Snap au deuxième trimestre et a été le bloc publicitaire le plus efficace pour générer du trafic pour leur entreprise par rapport aux autres canaux sociaux. Le succès de la lentille a finalement encouragé Smile Direct Club à inclure les lentilles AR dans le cadre de sa stratégie commerciale à long terme.

DAZN a lancé une campagne multi-produits qui utilisait des lentilles AR, des Snap Ads, des Story Ads et des publicités, afin de faire connaître ses chaînes sportives en direct, les installations de son application et les abonnements à son service de streaming. DAZN a tiré parti de notre nouvelle optimisation d’installation d’applications GBB pour la RA, qui a non seulement généré des installations incrémentielles, mais a également atteint des millions de Snapchatters uniques. La campagne globale a entraîné une augmentation des installations et des abonnements, et a attiré davantage de Snapchatters vers sa plate-forme.

Booking.com a utilisé une stratégie qui utilisait les publicités dynamiques pour atteindre de nouveaux clients sur Snapchat. En utilisant notre solution d’annonces dynamiques pour les voyages, ils ont pu extraire des images directement de leur catalogue de produits qui affichaient des photos et des fonctionnalités de destination pertinentes et visuellement attrayantes. Cela a aidé Booking.com à débloquer une audience supplémentaire aux États-Unis, ce qui a entraîné une augmentation positive des réservations sur son site Web et son application, et a généré un coût par réservation supplémentaire (CPIB) d’environ 36 % inférieur à son objectif.

Q : Quel serait votre meilleur conseil pour quelqu’un qui débute avec le marketing Snapchat ?

LK : Notre plate-forme publicitaire en libre-service permet de commencer incroyablement rapidement et facilement à faire de la publicité sur Snapchat. Nous proposons une grande variété d’outils pour aider les entreprises de toute taille à créer des publicités attrayantes et créatives, même pour les objectifs de réalité augmentée qui fournissent tous des résultats commerciaux éprouvés.

Vous pouvez en savoir plus sur les différents outils et options publicitaires de Snapchat ici.