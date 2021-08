Conseils de pro : TikTok partage des conseils sur la façon dont les marques peuvent établir une présence sur la plate-forme et générer des résultats

TikTok est la plate-forme du moment, avec l’application vidéo abrégée qui continue de dominer les classements de téléchargement d’applications et ajoute des utilisateurs à un rythme sans précédent.

Et avec la plate-forme maintenant en voie d’atteindre un milliard d’utilisateurs cette année – malgré la perte de son plus grand marché d’utilisateurs en juin 2020, en raison d’une interdiction en Inde – cela la mettra à égalité avec Instagram et en fera l’un des cinq plus grands réseaux sociaux /applications de messagerie.

Ce qui, bien sûr, le voit maintenant attirer plus d’intérêt de la part des spécialistes du marketing, cherchant à aller là où se trouvent les attentions des consommateurs. Et sans aucun doute, il existe une énorme opportunité pour renforcer la notoriété de la marque et même générer des ventes directes – mais l’accent créatif de TikTok signifie qu’il nécessite une approche dédiée, vous ne pouvez pas simplement réutiliser le contenu d’autres plates-formes ou campagnes.

Alors, comment tirer le meilleur parti de TikTok pour votre marque ?

Nous avons récemment parlé à Becca Sawyer, responsable mondiale des solutions pour petites entreprises de TikTok, pour avoir son avis sur ce que les marques débutant sur la plate-forme doivent garder à l’esprit, ainsi que ses conseils clés pour développer votre présence commerciale dans l’application.

Q : Quels éléments publicitaires/promotionnels obtiennent le meilleur taux de réponse sur TikTok en ce moment ?

BS : Les publicités les plus performantes ne ressemblent pas à des publicités – elles incarnent notre devise « Ne faites pas de publicités. Faites des TikToks ».

Nous rappelons toujours aux marques de ne pas trop y penser. TikTok est l’endroit où l’authenticité et la réalité ne sont pas seulement acceptées; c’est fêté.

Nous savons que cela peut sembler intimidant au début, et c’est pourquoi nous travaillons constamment sur des moyens de faciliter la création et le partage de contenu sur TikTok. Notre centre de ressources pour les petites entreprises propose des outils créatifs et des exemples d’entreprises prospères pour aider les propriétaires d’entreprise à se mettre à l’aise. Nous nous sommes également récemment associés à Vimeo pour lancer des modèles qui peuvent aider les petites entreprises à créer des vidéos de qualité en quelques étapes simples.



Q : Quelle est la clé d’une stratégie marketing efficace sur TikTok ?

BS : Nous encourageons toujours les marques/organisations à :

Engagez-vous comme un utilisateur – Rejoignez les conversations et créez une communauté – les marques peuvent se mettre à l’avant-garde des tendances et des conversations qui se déroulent au sein de notre communauté

Pensez à TikTok d’abord – La créativité, la culture et les tendances commencent sur TikTok. Penser TikTok permet d’abord à votre créativité de s’adapter à la nature dynamique de la plate-forme.

Construire un récit – En tant que marque/organisation, vous avez la possibilité non seulement de rejoindre une conversation, mais aussi d’en démarrer une nouvelle.

Créer avec l’intention – Ne faites pas de publicité. Créez des TikToks. TikTok en tant que plate-forme est conçu pour inspirer un contenu authentique et créatif qui ne peut être que sur TikTok.

Q : Quelle est l’erreur la plus courante que les marques commettent avec leur approche TikTok ?

BS : Une erreur courante des marques et des entreprises est d’approcher TikTok avec l’idée que le dernier clic est le Saint Graal.

Les marques devraient penser à TikTok de manière unique – c’est une expérience de divertissement immersive, où les gens construisent et trouvent une communauté. Les marques qui se présentent de manière authentique et veulent vraiment faire partie des conversations quotidiennes verront les meilleurs résultats. En tant que tel, nous rappelons souvent aux marques que l’engagement avant le clic final est très précieux.

Q : Quel est un bon exemple de marque qui obtient de bons résultats avec le marketing TikTok ?

BS : Les marques que nous voyons avoir le plus de succès sont celles qui embrassent la créativité et l’authenticité de la communauté TikTok.

Exemples de marques qui se sont vraiment penchées sur :

Aire – Les leggings croisés d’Aerie ont été vendus en ligne pendant près de deux mois après qu’un article viral sur TikTok de Hannah Schlenker ait entraîné une demande écrasante pour le produit. Son unique poste a incité plus 700 000 recherches rien que pour le produit sur le site d’Aerie, ainsi qu’une augmentation de 200 000 % des recherches Google. La marque a reçu au total 130 000 e-mails de clients demandant à être placés sur sa liste d’attente « me prévenir ». Depuis, ils ont utilisé la publicité payante pour générer davantage de conversions.

ÉCART – Plus récemment, le sweat à capuche marron de GAP est devenu viral, avec le hashtag #gaphoodie atteignant plus de 6,7 millions de vues et comptant grâce à un article de la créatrice Barbara Kristofferson. Bien que le sweat à capuche soit vintage, la communauté TikTok a créé une telle demande virale que GAP l’a ramené en stock, après avoir mis fin à la production il y a plus de dix ans. TikTok et GAP se sont récemment associés pour le « Gap Hoodie Color Comeback », une campagne qui décidera de la prochaine sortie de sweat à capuche de GAP en engageant la communauté TikTok à voter pour la prochaine couleur du produit.

Sour Patch Kids (Mondelez Int.) – En s’inspirant constamment des tendances et en s’amusant avec la communauté, Sour Patch Kids est la marque de collations la plus suivie de TikTok, avec plus d’un million d’adeptes. Ils ont également activé de nombreuses campagnes basées sur la plate-forme, l’une étant son plus récent défi #SourPatchPrankFund du poisson d’avril, qui a récompensé TikTokers avec Sour Patch Kids et de l’argent pour leurs farces. Pour la campagne, ils se sont associés à cinq créateurs de TikTok : @TheCrazyGorilla, @VirziTriplets, @SometimesMamaYells, @SantiAndMikay et @TattedBoy92.

KFC – Participant à la guerre des sandwichs au poulet sans fin, KFC s’est tourné vers TikTok pour collaborer avec la célèbre créatrice Lili Hayes pour présenter son nouveau sandwich au poulet. La collaboration, qui a été publiée sur la chaîne de KFC, compte plus de 1,1 million de likes, tandis que #trythekfcsandwich a recueilli plus de 208 millions de vues et compte.

L’artisanat du bois de Sider est une entreprise familiale de menuiserie du Maine. Ils fabriquent des planches à découper, des étagères et d’autres produits personnalisés incroyables et sont passés à plus de 118 000 abonnés sur TikTok. Le propriétaire, Bruce Graybill, a attesté que TikTok représente environ 90 % de son activité. Il a récemment publié un TikTok sur la façon dont “TikTok a sauvé notre entreprise”.

La Cuisine du Pays d’Izola est un restaurant de confort du sud de style cafétéria à Hinesville, GA. Leur contenu présente souvent leurs plats quotidiens créés par le chef Dave, ainsi que des messages de clients qui ont voyagé à travers le pays pour essayer la nourriture. Les propriétaires Glenn et Lori Poole ont déclaré que beaucoup de leurs clients les avaient trouvés sur TikTok.

Lala Hijabs est géré par une équipe de femmes et de maris au Canada, qui ont démarré leur entreprise et leur compte TikTok pendant le verrouillage. Sana a réalisé une vidéo montrant un hijab qu’elle a personnalisé, et beaucoup de ses abonnés voulaient en acheter un comme celui-ci. Elle a lancé sa boutique l’année dernière pour “des hijabs teints à la main – inspirés par les belles couleurs de la vie”, et ils ont déjà réalisé six chiffres de revenus, sans publicité payée jusqu’à récemment. Ils ont depuis activé la publicité payante sur la plateforme pour renforcer la présence organique

Q : Quel serait votre meilleur conseil pour quelqu’un qui débute avec le marketing TikTok ?

BS : Plongez-y ! Lisez les commentaires. Voyez comment les gens parlent de la communauté ou du sujet dans lequel votre marque s’inscrit.

Regardez aussi ce qui se passe derrière les tendances et les mouvements culturels. Le contenu d’une marque doit avoir la même apparence que les publications de la communauté. De cette façon, le contenu de votre marque sera ancré dans ce qui se passe réellement sur la plate-forme et aura un enjeu dans la conversation.